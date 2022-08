Cameroun: Hommages à Roger Tchoula Motho - Clôture en beauté de l'édition spéciale du tournoi de l'unité à Banka

Une forte pluie s'est déversée sur la ville de Banka le samedi 27 aout dernier. Soutenus par des amis dont Clovis Ngasseu, Président directeur général d'une compagnie de transport interurbain ayant pignon sur rue dans le Haut-Nkam et à Yaoundé, et de nombreux conseillers municipaux, le Maire de la commune de Banka, Joseph Clovis Nguéssieuk, a présidé personnellement les cérémonies de clôtures de l'édition spéciale du tournoi de football de l'unité, baptisée " Roger Tchoula Motho For Ever ". Au cours des 72 rencontres de football organisées grâce à la mobilisation du comité d'organisation supervisé par le maire de la commune de Banka et placé sous la présidence de Aimée Djagué épouse Nya, les jeunes footballeurs ont offert des spectacles alléchants et riches en leçons de vie, notamment en matière d'émulation dans l'action et en sagesse dans les comportements.

A l'occasion de cette cérémonie de clôture, le magistrat municipal a salué la mobilisation des populations qui épousent sa vision : celle d'un développement intégral et durable de la commune de Banka à travers les valeurs d'altruisme, de fraternité, de tolérance et de générosité. Pour lui, il faut matérialiser l'immortalité de Roger Tchoula Motho.

C'est ainsi que suite à une délibération du conseil municipal de la commune de Banka, la route allant du Rond-point " Pantchi " au carrefour " Bouga " en passant par la cathédrale et le collège Saint Paul de Bafang à Banka a été désignée " Boulevard Roger Tchoula Motho ".

Précisons qu'après 90 minutes de jeu sur le terrain du collège Saint Paul de Bafang à Banka, trempé par la pluie, les joueurs de Banka football club sont venus à bout de ceux de Balouk football club sur le score de 2-0. Les primes et les différents trophées ont été remis dans une ambiance conviviale et en toute fraternité.

Les détracteurs du maire Nguéssieuk et autres personnes qui ont voulu saboter la tenue de ce tournoi en créant un incident entre le maire et le sous-préfet de Banka, apprend-t-on, à bonne source, n'ont pas effectué le déplacement pour vivre en direct lesdites festivités. Invité, Lanuy Harry, préfet du département du Haut-Nkam, n'a pas honoré à ce rendez-vous. Nous y reviendrons.