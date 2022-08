Congo-Brazzaville: Médias - Débat sur la quantité et la qualité des informations diffusées

Une conférence a été organisée le 26 août à l'auditorium du module II du Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, sous le patronage du ministre de la Communication et des Médias, Thierry Lézin Moungalla. " 24h dans une salle de rédaction " a été le thème de la conférence-débat qui a réuni les professionnels des médias et de la communication évoluant au Congo-Brazzaville et en République démocratique du Congo (RDC) tous animés par le souci d'amorcer des approches de solutions contre plusieurs plaintes émanant des consommateurs quant à la quantité et la qualité des informations livrées par ces derniers.

Organisée par le Réseau panafricain des journalistes (RPJ), cette initiative a eu pour objectif de revisiter le travail du journaliste au quotidien.

Présentant l'intérêt de ladite conférence, Adrien Wayi Lewy, en sa qualité de président du RPJ, a indiqué qu'il s'agit au cours de cette conférence de revisiter ce qui, en fait, se fait en termes de propositions chaque jour à nos différents médias.

En saluant l'initiative, le ministre Thierry Lézin Moungalla a invité les acteurs de la presse congolaise au professionnalisme, notamment à prendre conscience de leur métier. Il s'est réjoui de la présence, en ces lieux, des journalistes et techniciens venus de divers horizons, notamment la RDC. Ajoutant que l'organisation de cette conférence vient à point nommé, car la sensibilisation et la formation des différents acteurs et ingénieurs des plateformes d'informations sont des impératifs absolument fondamentaux.

" Ces gestionnaires, poursuit-il, doivent faire preuve de professionnalisme et de responsabilité dans toutes leurs publications (articles, bandes-audio, photos et vidéos), dans les secteurs respectifs. En effet, c'est une nécessité pour entamer la destruction du ver moderne qui s'est introduit dans le fruit de l'information pure reportage, à savoir les Fakes-news, véritable cancer de la communication de l'ère du numérique ".

La conférence de rédaction, la préparation et la réalisation d'un reportage sportif, l'écriture journalistique, le journaliste reporter en zone de conflits armés, avantages et risques du métier de journaliste reporter, la présentation des journaux télévisés, tels sont, entre autres, les sous-thèmes développés au cours de cette conférence.