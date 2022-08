Afrique: Année académique 2021-2022 - Fin de la formation de la 26e promotion des élèves officiers d'active

Les quatre-vingt-deux promus ont porté les insignes de grade de sous-lieutenant, le 29 août, au cours d'une cérémonie solennelle organisée à l'Académie militaire, en présence du ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo. Après deux ans de formation passés au sein de l'école, les élèves officiers d'active de la 26e promotion baptisée " promotion 60e anniversaire des forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale " constitués de jeunes, hommes et femmes prêts à assumer les charges de chef de section, sont désormais affectés dans les différents corps de la force publique. Parmi les quatre-vingt-deux promus figurent quinze élèves officiers d'active provenant du Cameroun, de la Centrafrique, de la RDC, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger et du Togo.

Selon le directeur des enseignements et des études de l'Académie militaire Marien-Ngouabi, le colonel Clarence Alain David Mountsaka, les impétrants ont été soumis à un programme leur permettant de développer, entre autres, leur qualité physique et psychologique ainsi que leurs capacités de chef de section. A l'issue du parcours, cette promotion a obtenu les résultats de fin de formation suivants : la moyenne la plus forte de la promotion est de 14,85/20 ; la moyenne la plus faible 12,82/20 et la moyenne générale de la promotion 13,84/20. L'analyse de ces résultats montre que la formation a été homogène et d'un niveau satisfaisant.

Quant à la 27e promotion, celle des jeunes, elle a franchi le portail de cette école le 4 novembre 2021, et compte quatre-vingt et huit officiers d'active, dont huit venant du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Togo, en application du programme de la formation initiale, après l'évaluation des résultats de la fin de cette première année comptant pour le passage en deuxième année. La moyenne la plus forte de la promotion est de 15,16/20 ; la moyenne la plus faible 12,19/20 et la moyenne générale de la promotion 13,48/20. Ces élèves officiers d'active sont aptes à commander un groupe de combat et de facto admis en deuxième année pour la poursuite de leur formation, celle de la phase formation chef de section.

Notons que la cérémonie de triomphe de la 26e promotion a été couplée à celle du baptême de la 27e promotion qui portera le nom du colonel Thierry Goma.

Un défilé militaire a mis un terme à cette cérémonie.