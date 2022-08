Congo-Brazzaville: Littérature - Emmanuel Ebolo-Iyendza signe " La promesse "

Paru en juillet 2022 aux éditions L'Harmattan, l'ouvrage " La promesse " relate dans ses 148 pages l'histoire d'Inongo, le fils unique de Koussou et de Bouenza, qui quitte son village sans y retourner. Syra Elengui, sa jeune sœur, décide d'aller à sa recherche, et promet à sa mère de le ramener au village.

A l'âge de dix-sept ans, le jeune garçon Inongo tellement qu'il est beau et élégant toutes les filles et jeunes femmes mariées du village veulent de lui. D'autres prétendantes, par contre, partent voir les féticheurs pour qu'elles soient les préférées de ce dernier. Harcelé, dérangé par elles, le jeune garçon ne supportant pas cette oppression décide d'aller vivre très loin du village afin de se libérer de cette situation devenue insupportable. Sa mère lui dit de ne pas s'évader. Malheureusement, Inongo précipite son voyage.

Avant qu'il ne parte à l'étranger, le jeune Inongo enceinte cinq filles de son village et celles du village voisin sans que sa mère ne le sache. Il part à l'étranger à vingt ans, laissant une lourde responsabilité à ses parents. Quelques années plus tard, son père meurt sans le voir. Devenue de plus en plus malheureuse, humiliée et abandonnée, sa mère n'a aucune nouvelle de lui. Vit -il où était-il mort ?

Entretemps, Syra Elengui veut savoir la vérité en demandant à sa mère de lui expliquer l'histoire du chemin sans retour de son frère et les raisons de son voyage. " Il y a déjà quarante années que je n'ai plus aucune nouvelle de lui. Ton père est mort sans le voir, je n'ai aucun espoir de le revoir un jour ", a -t-elle repondu à sa fille.

Pour redonner la force et le goût de vivre à sa mère, Syra Elengui promet de ramener son frère auprès d'elle " Je ferai de mon mieux pour que tu revoies ton fils bien-ainé. J'irai sur ces traces à sa recherche, je te le ramenerai, c'est une promesse, une grande promesse ", a-t-elle certifié.

Emmanuel Ebolo-Iyendza est Congolais, diplômé d'économie, des sciences de gestion et des sciences et techniques de la communication. Il est auteur de nombreuses publications. Le roman " La promesse " est disponible en versions numérique et papier. Actuellement, il est consul général de la République du Congo à Guangzhou, en République populaire de Chine.