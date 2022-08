Congo-Brazzaville: Week-end foot en Europe - Des Congolais titulaires en clubs

Le week-end a, dans l'ensemble, été positif pour les footballeurs de souche congolaise évoluant dans les championnats en Europe. En Ligue 1 française, le défenseur international Chancel Mbemba, buteur contre Nantes au match précédent, a tenu sa place lors de la victoire de Marseille sur le terrain de Nice par trois buts à zéro, en 4e journée. Son compatriote Cédric Bakambu est entré en jeu à la 68e minute, à la place du double buteur du match, le Chilien Alexis Sanchez. Le FC Nantes a battu la formation promue cette saison en L1 française, le Toulouse FC, par trois buts à un.

Titulaire au coup d'envoi, le milieu international congolais Samuel Moutoussamy a cédé sa place à la 46e minute (mi-temps), à Mostefa Mohamed, alors que Nantes était mené sur sa pelouse par un but à zéro. Mostefa a d'ailleurs été buteur à la 55e minute, offrant l'avantage aux Canaris, après l'égalisation de Guessand à la 50e minute. Le jeune congolais d'origine Castello Junior Lukeba a été sa place dans la défense de Lyon accroché (un but partout) par contre Reims. Et Nathan Mbuku est resté sur le banc des Rémois.

Lors du match nul d'un but partout entre Paris-Saint-Germain et Monaco, les deux Congolais d'origine, Axel Disasi et Benoît Badiashile, titulaires en défense, ont réussi à contenir les assauts des stars parisiennes Mbappe, Messi et Neymar. La latéral droit international congolais Gédéon Kalulu a bien tenu sa place lors de la victoire de Lorient sur Clermont Foot par deux buts à un.

En Angleterre, Yoane Wissa et Brentford ont fait jeu égal avec Everton (un but partout) en quatrième journée. Un bon résultat pour le club qui joue dans l'élite du football anglais pour sa deuxième saison, après sa large victoire face à Manchester United en troisième journée (quatre buts à zéro).

L'attaquant congolais a été remplacé à moins de 20 minutes de la fin du temps réglementaire. Titulaire lui aussi au coup d'envoi, l'ailier international Neeskens Kebano est sorti à la 68e minute lors de la défaite de Fulham face à Arsenal (un but à deux).

Kebano a quitté l'aire de jeu alors que les deux équipes étaient à égalité d'un but partout. Du côté d'Arsenal, le jeune et solide défenseur d'origine conglais Jephté Tanganga est resté sur le banc. Notons aussi la titularisation du défenseur central de souche RD-congolaise Ezri Konsa lors de la défaite d'Aston Villa devant West Ham par zéro but à un.

En Italie, Charles Monginda Pickel était titulaire lors de la défaite à domicile de Cremonese face à Torino (un but à deux). Le milieu congolais transfuge de Famaliçao au Portugal est sorti à la 69e minute. Le jeune milieu de terrain Warren Bondo est resté sur le banc des remplaçants lors de la défaite de Monza à domicile face à Udinese (un but deux).

Et le milieu offensif Jean Victor Makengo, titulaire dans les rangs d'Udinese, a été remplacé à la 81e minute. Pierre Kalulu a joué l'intégralité de la rencontre lors de la victoire de Milan AC (deux buts à zéro) sur Bologne.

En Allemagne, Silas Katompa a débuté le match lors du nul de zéro but partout entre Stuttgart et Cologne. L'attaquant congolais a été remplacé à la 76e minute. Pour sa part, l'ancien Nantais Randal Kolomuani était titulaire lors de la victoire de l'Eintracht Francfort sur le terrain de Werder Brême (trois buts à quatre). Kolomuani a marqué même égalisé à la 32e minute, alors que l'Eintracht était mené par un but à deux.