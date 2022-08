Congo-Kinshasa: Formation - Des filles "ex-kuluna " apprennent la coupe et couture

A l'issue de l'apprentissage, les bénéficiaires vont devenir des couturières formées pour un changement de vie effectif. Le centre d'encadrement " Espoir " de la Fédération mondiale contre la drogue (WFAD)- RDC, mis en place pour l'autonomisation des bénéficiaires du projet " Jeunesse sobre " financé par la Coopération suédoise, est en train de former des jeunes filles, ex-membres des écuries et autres gangs urbains appelés communément à Kinshasa " kuluna ", en coupe et couture.

Cette formation rentre dans le cadre du projet d'encadrement des jeunes violents dénommé " Jeunesse sobre-Communautés plus saines :Transformer les jeunes violents à Kinshasa " mis en œuvre par WFAD-RDC, avec l'appui de ses partenaires techniques. Financé par la Coopération suédoise, ce projet triennal, explique le bureau-pays de WFAD, a pour objectif principal d'aider les jeunes violents communément appelés " kuluna " à quitter les gangs de rue à Kinshasa et à empêcher d'autres de les rejoindre.

Plus de mille jeunes encadrés

Après deux années de mise en œuvre, près de mille jeunes sont encadrés par les programmes liés à ce projet visant à terme leur autonomisation et réintégration sociale, après un accompagnement mental et psychosocial. " C'est dans ce cadre que cent cinquante jeunes filles ayant assidûment suivi toutes les sessions d'accompagnement mental et psychosocial avec les partenaires de mise en œuvre Synergie des femmes (Syfes) et Interactions-RDC, suivent une formation en coupe et couture depuis le mois de juillet 2022.

Une formation qui s'étend sur une durée de quatre mois et, à ce jour, à mi-parcours, les résultats sont plus qu'encourageants et rassurent quant à la suite du programme ", a expliqué WFAD-RDC. Et de noter que cette formation en coupe et couture fait partie des programmes d'autonomisation mis en place dans le cadre du projet afin d'assurer un meilleur avenir à ces bénéficiaires qui ont décidé d'abandonner la consommation des drogues et la violence urbaine, pour une vie décente et paisible en communauté.

" Après deux mois de formation, elles démontrent leurs aptitudes d'apprentissage et leur détermination à changer radicalement de vie grâce au projet "Jeunesse sobre". Elles sont déjà en mesure de confectionner des habits en pagne et la formation continue. Elles sont en passe de devenir de vraies couturières grâce à la formation assurée au centre d'encadrement "Espoir" ", s'est réjoui WFAD-RDC.

Un motif d'encouragement

Pour WFAD-RDC, la transformation observée dans les vies de ces jeunes dames, autrefois violentes et adonnées à la consommation des drogues, est un motif d'encouragement qui démontre qu'il y a toujours des raisons d'espérer quant à la récupération des jeunes qui s'adonnent à la consommation des substances psychoactives.

" WFAD en RDC et tous ses partenaires continue à conjuguer les efforts pour la réussite du projet avec des programmes d'autonomisation adaptés et une réinsertion sociale réussie pour tous ces jeunes autrefois marginalisés mais aujourd'hui transformés grâce à l'appui financier de la Coopération suédoise et la supervision de WFAD ainsi que la collaboration effective des partenaires de mise en œuvre ", a promis WFAD-RDC.

Le banditisme urbain, rappelle-t-on, exacerbé par le phénomène kuluna demeure une problématique cruciale pour la sécurisation des citoyens dans la ville-province de Kinshasa. Ce phénomène tend à se généraliser sur l'ensemble de grandes villes de la RDC. WFAD-RDC fait savoir que ce fléau social à combattre est, malheureusement, fortement lié à la consommation des drogues et autres substances psychotropes prohibées par la loi.