Sénégal: Saly-Portudal-Promotion de l'activité touristique - Une caravane lancée pour la maitrise des circuits et la diversification des trajets

La station balnéaire de Saly-Portudal a enregistré au cours du week-end, la journée de lancement du Grand Tour du Sénégal symbolisée par une randonnée pédestre le long de la plage, une activité du Cats (le Collectif des Acteurs du Tourisme au Sénégal) œuvrant pour un exercice du tourisme autrement.

La démarche préconisée est pour les acteurs de parcourir le pays en vue de faire la promotion de la destination et des structures. Philippe Ndiaga Ba, le directeur de la promotion touristique au ministère du Tourisme des transports aériens voit l'initiative du lancement du Grand Tour du Sénégal comme une participation à la promotion de la destination Sénégal.

A l'en croire, les acteurs du tourisme doivent mieux s'investir pour la maîtrise de tous les coins et recoins du pays pour en faire part à la clientèle. En ce sens, il a invité les guides touristiques à la diversification des circuits et ceci dans le but de rompre avec la routine donnant l'impression qu'ils vendent les mêmes itinéraires et lieux de découverte. Le fait, selon lui, est d'autant plus évident que bon nombre de responsables se sont embourgeoisés dans les bureaux et procèdent à la vente des mêmes circuits touristiques. Son constat s'est basé sur un fait, des professionnels sont aujourd'hui dans le métier de guide sans pour autant faire le tour du Sénégal et connaître le pays des profondeurs.

Par conséquent, selon lui, le ministère reste de tout cœur avec cette initiative de faire connaître le pays par des professionnels du tourisme. Il a donné l'engagement de l'accompagnement de la tutelle dans la dynamique de revisiter l'offre touristique et de la diversifier. Pour ce faire, Philippe Ndiaga Ba a évoqué la possibilité du ministère d'instruire ses structures décentralisées à ces fins dans les régions pour assister la caravane du Cats.