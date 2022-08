Afrique: La Guinée s'engage à libérer des fonds pour la CAN 2025

La junte au pouvoir en Guinée s'est engagée à libérer des fonds et a accorder un accès accéléré aux terres pour l'organisation par le pays de la Coupe d'Afrique des Nations 2025.

L'annonce, qui date du lundi 29 août, intervient à la veille d'une mission de deux jours de la Confédération africaine de football (CAF) pour suivre les progrès de la Guinée dans l'organisation de ce grand événement. Le Secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), Véron Mosengo Omba fera le déplacement.

Un événement " d'intérêt national et prioritaire "

Un décret du chef de la junte, le colonel Mamady Doumbouya, lu à la télévision d'État, a déclaré l'événement " d'intérêt national et prioritaire ". Toutes les dépenses pour les besoins de l'organisation " seront traitées de toute urgence ", a-t-il déclaré. Il a également déclaré que les terrains nécessaires au tournoi entreront dans la catégorie d'intérêt public, et que toute transaction immobilière ou travaux non liés à la compétition seront interdits sur ces sites.

La Guinée devait initialement organiser la compétition en 2023, mais cela a été repoussé de deux ans lorsque la liste des nations organisatrices a été remaniée en 2018. La prochaine Coupe d'Afrique des Nations, prévue en juin-juillet 2023 en Côte d'Ivoire, a été reportée au début de l'année 2024.

La prise de contrôle a suscité des frictions avec l'influent bloc ouest-africain de la Cédéao, qui fait pression pour un retour rapide à un régime civil. Cependant, la junte a déclaré qu'elle respecterait l'engagement du pays à accueillir la CAN en 2025. En mars, Doumbouya a nommé un nouveau comité d'organisation après qu'un de ses membres a publiquement douté de la faisabilité du projet.

" Cette Coupe d'Afrique des Nations, elle est destinée à la Guinée "

En juin dernier, la CAF avait déjà effectué une visite d'inspection. Des rumeurs de délocalisation de l'événement ont fait réagir le ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Béa Diallo. " Cette Coupe d'Afrique des Nations, elle est destinée à la Guinée. Donc, je voudrais dire à tous ceux qui sont candidats de se positionner pour 2027, 2029 ou 2031. Mais 2025, c'est pour la Guinée, a assuré Lansana Béa Diallo. On voit passer beaucoup de communications qui ne sont pas très fair-play, pour moi qui suis panafricaniste. Il y a une CAN qui a été dédiée à un seul pays. Or, je vois qu'il y a beaucoup de pays qui se positionnent aujourd'hui pour pouvoir l'organiser parce qu'ils disent que la Guinée n'est pas capable de l'organiser. "

Avec un stade à rénover et cinq stades à bâtir, la tâche s'annonce compliquée pour la Guinée. En 2014, sous la présidence du Camerounais Issa Ayatou, la CAF avait attribué les CAN 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire et 2023 à la Guinée. La CAN 2019 s'était finalement déroulée en Égypte et les Camerounais ont abrité l'événement en janvier de cette année.