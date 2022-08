Ile Maurice: Bruneau Laurette - "Nou'nn fer Pravind Jugnauth al kasiet Rodrig"

Certains l'attendaient. Mais ils n'ont rien vu venir. Une chose est certaine : la "fête" - comprenez par-là un rassemblement anti-gouvernement - qu'avait organisée "l'homme en noir" n'a pas été un franc succès, puisqu'Angus Road était déserte dimanche. Parmi les invités : Bruneau Laurette, qui avait promis de s'y rendre... Que s'est-il passé ?

Même s'il essuie des critiques, l'activiste explique que son plan a marché comme sur des roulettes. "Cette tentative nous a permis de comprendre plusieurs choses. Dans un premier temps, Pravind Jugnauth s'est rendu à Rodrigues sur recommandation du National Security Service. Nou'nn fer li al kasiet Rodrig. Cela signifie que Pravind Jugnauth veut se convaincre qu'il est fort mais, qu'au fond, c'est un poltron qui se sert de la peur pour intimider les Mauriciens... " Bruneau Laurette affirme que la manif du 29 août 2020 "hante toujours" le Premier ministre, qui, selon lui, a "peur de cette date comme de son ombre".

Dans un deuxième temps, selon lui, l'invitation de "l'homme en noir" - un businessman selon nos recoupements - a permis de comprendre le déploiement logistique et le modus operandi des policiers. "Des officiers avaient été placés à Vacoas, dans des champs de légumes, pour se faire passer pour des planteurs et même au Gymkhana... " Bruneau Laurette répète en outre que c'est la peur d'un soulèvement citoyen qui a poussé Pravind Jugnauth à se rendre à Rodrigues. "Nou finn rési met so sistem sékirité à nu. Nou koné ki véikil ki transport zarm kan zot pé fer so eskort ek plan so fortres ousi disponib. Qui dit mieux, Pravind Jugnauth ? Si nou pa finn fer nanié dimans, sé parski to zanfan pa responsab to bann aksion."

Présent hier en cour pour soutenir Darren Activiste, Bruneau Laurette s'est aussi exprimé sur l'arrestation de celui-ci, qu'il qualifie de mesure punitive. Il avance qu'en retenant Darren en cellule, la police veut lancer un signal à ceux qui oseront défier le système et les intimider. Interrogé sur sa présence au congrès du Reform Party dimanche, il écarte tout rapprochement avec le parti de Roshi Bhadain. "Quand je me suis rendu aux funérailles de Bhai Cassam Zulu, les gens ont dit que je suis de mèche avec le MMM. Quand je critique l'opposition, les gens disent que je suis de mèche avec le MSM. Quand je prends position concernant le Parti travailliste, les gens disent que je suis de mèche avec les Rouges. Les critiques seront toujours là. Je sais qui je suis et où je veux aller."