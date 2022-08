Ile Maurice: Automobile - Centre Porsche île Maurice remporte le prix de l'Importateur 2021

Le prix décerné par Porsche Middle East and Africa FZE, le prix de l'Importateur de l'année 2021 pour la région Afrique, a évalué 18 importateurs Porsche agréés de la région Moyen-Orient et Afrique. Ce, en considérant les performances individuelles et collectives de leur processus commercial et des résultats enregistrés en 2021.

Pour l'année 2021, c'est le Centre Porsche île Maurice, concessionnaire du Groupe ABC, qui l'a remporté. Différents critères ont été pris en compte dans l'évaluation générale des importateurs, entre autres "la fidélité client, la rétention client et le souci du détail qui sont des critères importants pour le développement des ventes de véhicules neufs et les prestations de service aprèsvente haut de gamme".

Manfred Braeunl, CEO de Porsche Middle East and Africa FZE, explique que ce prix récompense un engagement sans faille et un esprit d'équipe à toute épreuve. "À l'échelle de la région, nous avons enregistré un très bon début d'année : le choix du vainqueur a donc été particulièrement difficile. Cependant, l'équipe du Centre Porsche île Maurice s'est distinguée par son engagement exceptionnel auprès de la clientèle et par son esprit d'innovation en matière de vente."

Kevin Kim Lim, Senior Manager du Centre Porsche île Maurice, affirme, de son côté, que les collaborateurs "ont su faire preuve de motivation et de créativité pour relever les défis de 2021". Il souligne : "Cette distinction récompense le goût de l'effort et atteste de la remarquable qualité des modèles que nous avons lancés sur notre marché. Je remercie sincèrement notre équipe pour le travail exceptionnel fourni tout au long de l'année."