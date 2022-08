Burkina Faso: Primature - Albert Ouédraogo évalue la performance des membres de son gouvernement

Le Premier ministre, Albert Ouédraogo, a entamé le lundi 29 août 2022, dans la matinée, l'évaluation des contrats d'objectifs des membres de son gouvernement. Cette évaluation porte sur la mise en œuvre des programmations annuelles 2022 des contrats d'objectifs des ministres, à la date du 30 juin.

Dans la logique de la gestion axée sur le résultat, le chef du gouvernement, Albert Ouédraogo, a assigné à chaque ministre, un contrat d'objectifs, axé sur les priorités stratégiques de la Transition. Le niveau d'atteinte desdits objectifs doit être périodiquement évalué, afin de garantir la réalisation des fortes attentes des Burkinabè et, au besoin, tirer des enseignements, afin de donner des orientations pour une exécution efficace et efficiente des contrats. Ainsi, le lundi 29 août 2022 à la Primature, quatre ministres seront soumis à cet examen d'évaluation de performance : il s'agit du ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Mahamoudou Zampaligré, du ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Delwendé Innocent Kiba, du ministre du Développement Industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Abdoulaye Tall et du ministre de l'Education nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, Lionel Bilgo.

De façon spécifique, cet exercice va permettre de présenter la situation d'exécution semestrielle du contrat d'objectifs de chaque ministre ; d'apprécier l'exécution semestrielle du contrat d'objectifs de chaque ministre ; d'échanger sur l'état d'avancement de la réalisation des actions, les difficultés et les perspectives de mise en œuvre des contrats et de donner des orientations pour une mise en œuvre réussie des contrats d'objectifs des ministres. Jusqu'au vendredi 2 septembre prochain, 23 ministres au total, défileront à la Primature, pour être évalués. A noter que l'évaluation est un exercice qui se déroule entre le Premier ministre et chaque membre du gouvernement. Elle est assortie d'un rapport soumis à l'appréciation du président du Faso.

DCRP/Primature