Afrique: Coopération Afrique-Japon - Patrick Achi représente le Chef de l'Etat au Ticad 8 à Tunis

La Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique (TICAD) a lieu cette année en Tunisie où est arrivé, ce vendredi 26 août 2022, le Premier ministre Patrick Achi, Chef du gouvernement,

La Côte d'Ivoire est présente au grand rendez-vous du développement de l'Afrique initié par le Japon. C'est en fin de soirée que le Premier ministre est arrivé dans la capitale tunisienne pour représenter le Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, à la 8e édition du Ticad, la Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique.

Depuis 1993 que ce forum a été créé, sous les auspices du gouvernement japonais à Tokyo, c'est la deuxième fois qu'il se tient en terre africaine. La sixième édition (TICAD 6) s'étant déroulée au Kenya, en 2016.

Il s'agit d'un important rendez-vous du développement qui s'organise avec la collaboration des Nations unies, du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), de la Commission de l'Union africaine (CUA) et de la Banque mondiale.

Le Chef du gouvernement qu'accompagnent plusieurs membres du gouvernement, portera la voix du Président Alassane Ouattara et défendra plusieurs importants dossiers.

Avec la Japon, la Côte d'Ivoire entretient déjà d'excellentes relations. " Il faut célébrer l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Japon et remercier sincèrement, au nom du Président de la République, cet immense pays ", disait Patrick Achi au lancement des travaux de la 2e phase de l'échangeur de l'amitié Ivoiro-Japonaise de Treichville, carrefour Solibra.

Lors de ce lancement, le Premier ministre a particulièrement mis l'accent sur les très bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et le Japon : " Aujourd'hui, ensemble, nous lançons les travaux de la 2e phase de l'échangeur de l'amitié Ivoiro-Japonaise, dont l'achèvement est programmé fin août 2023, pour un montant de plus de 25 milliards de FCFA, financés par un don de l'État Japonais, après une somme équivalente, donnée elle aussi, pour réaliser la première phase. Outre les travaux de cet échangeur, le Japon au travers de son agence, financera la réalisation des trois autres échangeurs : ceux de l'École de Police, de la Riviéra 3 et du Carrefour de la Palmeraie sur le Boulevard Mitterrand. "

Patrick Achi avait, à cette occasion rappelé le rôle important joué par le Japon dans le programme de la mobilité à Abidjan. Un Abidjan plus fluide. Mieux connecté. Plus efficace pour les travailleurs. Plus simple pour les habitants. Plus performant pour les entreprises et les administrations. Une ville moderne donc.

Le soutien du Japon ne se limite pas seulement qu'aux infrastructures routières. " Je voudrais aussi rappeler que l'appui du Gouvernement japonais à notre pays, en plus de l'annulation de notre dette à hauteur de 110 milliards de FCFA en 2013, concerne aussi bien le renforcement des infrastructures économiques, le développement de l'industrie, la promotion de l'agriculture, l'amélioration de la gouvernance, que les secteurs de la Santé et des Médias. "

Le Japon est donc un partenaire privilégié pour la Cote d'Ivoire. Les travaux du Ticad 8 se déroulent sur deux jours, les 27 et 28 août.