Afrique: Avec le soutien de la FAO - La Société Civile et le Secteur privé sensibilisés pour la mise en œuvre de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

En marge de la Journée Africaine de la Décentralisation et du Développement local célébrée chaque 10 août, il s'est tenu ce lundi 29 août 2022 dans la salle de conférence de Sultani Hôtel, un atelier de réflexion et d'échanges sur les expériences et défis de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que les systèmes alimentaires, la santé et la protection sociale en RDC. Considérée comme une année de renforcement de la résilience en matière de nutrition et de la sécurité alimentaire, cette rencontre a permis aux participants d'élaborer des stratégies efficaces afin d'éliminer la faim et la malnutrition sous toutes ses formes.

"Faire de la Sécurité alimentaire une priorité essentielle pour le développement territorial", tel et le thème retenu pour cette 8ème journée africaine de la décentralisation et du développement local. Conformément au programme, toutes les parties prenantes ont été conviées à ce programme afin d'amorcer une série de dialogue et de discussions sur la prestation de services, sur la sécurité alimentaire au niveau des provinces. Car, elles devront proposer des moyens d'amélioration de la production alimentaire en RDC.

En attendant que les autorités locales s'impliquent, les travaux de cet atelier ont permis de sensibiliser les organisations de la Société Civile et le Secteur Privé sur le rôle qu'ils doivent jouer en qualité de partenaire stratégique, en vue d'assurer la sécurité alimentaire aux niveaux national, provincial et local.

Mais aussi d'explorer les moyens de soutenir les initiatives des femmes dans la production alimentaire en milieux urbains et ruraux.

En plus de la portée sensibilisatrice, il sied de préciser que cette pertinence s'inscrit dans une dynamique du système alimentaire durable et résiliente comme réponse de lutte contre la malnutrition dans la mise en œuvre de ce programme.

Dans le vif de cette rencontre, différents invités ont procédé à une série de présentations sur la situation alimentaire en RDC notamment, sur la manière d'organiser le développement territorial.

Pratiques d'organisation du développement territorial

Pour leur part, le Ministère de la Décentralisation et du Développement rural, dans sa mission de l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations rurales et péri urbaines, a proposé la vulgarisation des connaissances théoriques et pratiques sur la sécurité alimentaire.

Etant donné que l'homme doit être placé au centre, il faudra faciliter le développement des compétences des communautés locales dans la gestion rationnelle des ressources naturelles.

Et pour y arriver, l'une des conclusions est celle de l'adoption des méthodes innovantes de production, de conservation et de transformation des produits alimentaires.