Congo-Kinshasa: Me Pascal Mbayi prône la proclamation solennelle du sionisme comme doctrine politique du pays

"Cette doctrine est un enseignement politique qui gravite autour de la foi, de la morale et des conceptions des fins, le tout formant un système de valeurs digne de foi, mais une foi idéologique utile à la transformation de la RD-Congo",a déclaré Me Pascal Mbayi, qui a solennellement proclamé le sionisme comme doctrine politique en RD-Congo. Cette cérémonie a eu lieu ce samedi 20 août 2022 dans la salle polyvalente de "Les Béatitudes Hôtel", dans la commune de Lemba, à Kinshasa, en présence de plusieurs invités. C'est l'initiateur de cette doctrine politique, Maître Pascal Mbayi, qui l'a exposée au public dans un petit livre intitulé: "Une conception du sionisme pour transformer le Congo" au cours d'une conférence-débat.

"Pour la petite histoire, après avoir quitté l'UDPS, l'actuel parti au pouvoir en 1997, nous nous sommes lancés dans une période de longue et lente réflexion sur la RD-Congo, mieux sur l'Etat RD-congolais", a-t-il rappelé en revenant sur le parcours qui l'a conduit à la conception du sionisme en RD-Congo. Selon lui, ce temps de réflexion, d'isolement, de calme et d'observation lui a permis d'acquérir par révélation et par recherche, année par année, les idées qui forment la présente conception du sionisme. "Pour nous, le sionisme est une doctrine ou une idéologie forgée sur base de Sion entant que qu'identité nationale projetée dans la lutte politique pour la renaissance, la récréation ou la refondation et la transformation de l'Etat et de la Nation", a-t-il renchéri.

Pour Me Pascal Mbayi, la RD-Congo a besoin des dirigeants nouveaux avec des idées nouvelles. A l'en croire, "le sionisme est appelé à former une nouvelle race des dirigeants politiques qui seront capables de répondre aux exigences de vie de l'Etat nouveau". Et de préciser: "le sionisme est un enseignement politique qui gravite autour de la foi, de la morale et des conceptions des fins, le tout formant un système de valeurs digne de foi, mais une foi idéologique utile à la transformation de la RD-Congo".

L'objectif de cet enseignement basé sur le sionisme est de rendre spirituel, moral et matériel État RD-congolais. Sa vocation est de préparer et de former une nouvelle race des dirigeants politiques pour la RD-Congo. Ces dirigeants devraient être purs, meilleurs et capables de répondre aux exigences de vie de l'Etat nouveau tel qu'il est conçu dans cette idéologie. C'est ainsi qu'il a annoncé la création d'un parti politique dans les prochains mois pour endosser le sionisme comme doctrine ou idéologie politique.