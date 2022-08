Congo-Kinshasa: Les rescapés des atrocités ont bénéficié d'une visite des autorités /Maï-Ndombe - Ritha Bola à l'hôpital général de référence de Kwamouth pour réconforter les victimes

Plus de 72 heures passées dans le territoire de Kwamouth, les rescapés des atrocités ont bénéficié d'une visite de réconfort et de soutien de la part du numéro 1 de la Province dans la délégation avec les membres du gouvernement central. Très touchée de l'état actuel des malades, Madame Ritha Bola les a financièrement assistés et a assuré leur prise en charge sanitaire.

Avant que les ministres nationaux ne regagnent Kinshasa, Madame la Gouverneure les a amenés dans la cité de Lengalenga où se trouvent plusieurs autres déplacés. Une enveloppe consistante a été remise et un lot important des médicaments. Les bénéficiaires n'ont pas hésité de manifester leur joie à l'endroit de celle que tout Maï-Ndombe appelle affectueusement Maman T8 pour son sens élevé d'humanisme.

Bien avant d'arriver dans le territoire de Mushie, Madame la Gouverneure a fait escale à Lediba. C'est ici où plusieurs sinistrés ont aussi bénéficié du soutien financier, sanitaire et social de madame le Gouverneur. Non seulement cette catégorie de personnes, mais également toute la population en détresse qui s'est vue réconforter par Madame Ritha Bola. Elle a profité de l'occasion pour annoncer, dans la foulée, l'arrivée de plusieurs produits de première nécessité notamment : sucre, farine, lait, huile, savon, jus etc.