Angola: Le pays participe à la 44e réunion de la force opérationnelle d'experts de l'ESAAMLG

Luanda — L'Angola participe à la 44e réunion de la force opérationnelle d'experts de haut niveau du Groupe de lutte contre le blanchiment d'argent pour l'Afrique australe et orientale (ESAAMLG), qui se tient depuis dimanche à Livingstone, en Zambie. Il s'agit de la 22ème Réunion du Conseil des ministres et du 5ème Dialogue Public/Privé qui réunit 19 Etats membres de l'organisation qui analyse les projets de rapports de la Namibie, du Kenya et de la Tanzanie, résultant des évaluations du Groupe d'action financière international (GAFI).

Sont également à l'étude les rapports d'évaluation mutuelle ABC/CFT (MER) du Kenya et de la Namibie, le rapport d'avancement de la mission de haut niveau du Lesotho, ainsi que la discussion et l'approbation du rapport de suivi avec des reclassifications au Botswana, à Maurice, en Tanzanie et en Ouganda.

La délégation angolaise, conduite par le directeur général de l'Unité d'information financière, comprend des hauts fonctionnaires et des techniciens de diverses institutions des secteurs public et privé.