Cote d'Ivoire: Borussia Dortmund - Le témoignage émouvant de Sébastien Haller sur sa maladie

L'international ivoirien Sébastien Haller vit une situation difficile depuis cet été. Il a contracté une tumeur aux testicules et suit actuellement les traitements. A la fois confiant pour la suite et très embarrassé, il s'est confié à ESPN.

L'annonce selon laquelle Sébastien Haller était atteint d'une tumeur aux testicules avait ému le monde sportif cet été. Cependant le joueur se veut rassurant après le début de sa chimiothérapie. "Je vais bien" a-t-il déclaré. "J'ai reçu beaucoup de soutien. Ma famille et moi étions sous le choc. (... ) Ma femme était sous le choc, mais elle pouvait y faire face. Mais ma mère, ce n'était pas la même chose, parce que les mères sont des mères. J'ai appelé mes frères et sœurs pour m'assurer qu'ils seront là pour elle afin qu'elle ne se sente pas seule. C'est ce que j'ai fait".

Transféré à Dortmund cet été en provenance de l'Ajax Amsterdam, l'attaquant de 28 ans, s'est senti quelque déçu de ne pas pouvoir être sur les pelouses. "La première chose à laquelle j'ai pensé était : je ne suis ici que depuis dix jours et je ne peux même pas jouer pour le club. Nous avons beaucoup fait pour ce transfert. Tout le monde était content et je voulais vraiment jouer. J'ai été acheté trente millions d'euros et je ne peux pas joue pendant des mois. Cela ne semble pas une bonne affaire, mais si tu réfléchis, tu vois que tu ne peux rien y faire. Tu n'aurais pas pu l'éviter", raconte-t-il.

Pour l'instant, Sébastien Haller suit son traitement et reste confiant pour la suite. Il le dit lui-même : "mon premier objectif est d'être de retour sur le terrain. Jouer pour "LE MUR JAUNE" et marquer mon premier but. Ce sera un moment magnifique et émouvant".