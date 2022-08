Guinée: Paris - Cellou Dalein Diallo accueilli à l'Université d'été du MEDEF avec les honneurs dûs à son rang

Cellou Dalein Diallo, ancien PM de Guinée, Président de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée et Vice-Président de l'Internationale Libérale, a pris part ce lundi 29 août 2022, à l'ouverture de l'Université d'été du MEDEF aux côtés de la PM de France Mme Elisabeth Borne et de ses homologues de Pologne, M. Mateusz Morawiecki, et de Tunisie, Mme Najla Bouden.

À son arrivée à l'hippodrome ParisLongchamp, le Président de l'UFDG a été accueilli par le Président du MEDEF, M. Geoffroy Roux de Bézieux, qui l'a installé à l'emplacement réservé aux hôtes de marque tels que les Ministres et Premiers Ministres invités à la cérémonie.

Cellou Dalein Diallo sera présenté à toutes ces personnalités et échangera avec la plupart d'entre elles notamment avec les PM de Pologne et de Tunisie, la Ministre des affaires étrangères de France Mme Catherine Colonna ainsi qu'avec le Vice-président et Porte parole du Medef, M. Fabrice Le Sache.

Avant de quitter l'hippodrome ParisLonchamp, le Vice-président de l'internationale libérale et Président de l'UFDG a eu des échanges fructueux avec le Président du MEDEF qui l'invita à lui rendre visite à son bureau avant son départ de France.