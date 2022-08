Congo-Kinshasa: Festival Kinshasa Mboka ya Masano/Kinshasa - La 4ème édition confirmée du 1er au 3 septembre 2022

La 4ème édition du festival de mode "Kinshasa Mboka ya Masano" se tiendra du 1er au 3 septembre à Kinshasa, précisément à l'institut national pilote d'enseignement des sciences de santé, INPSS en sigle. C'est ce qu'a confirmé Mme Lydia Nsambayi, au cours d'une conférence de presse tenue vendredi 26 août dernier à Kinshasa. Cet évènement aura pour objectif de mettre en lumière les relations des stylistes congolais et africains en général, afin de contribuer efficacement aux efforts des acteurs vestimentaires sur le plan promotionnel.

"L'objectif de Kinshasa Mboka ya Masano est déjà de faire connaître le secteur de la mode et surtout de faire connaître les activités connexes au secteur de la mode, plus précisément à Kinshasa et dans toutes les villes et provinces en RDC. C'est un événement qui est d'abord culturel mais aussi touristique. Il cherche à appeler les gens vers la RDC, qu'ils voient ce que nous sommes capables de faire afin qu'ils puissent faire confiance à la mode congolaise", a fait savoir Lydia Nsambayi, initiatrice de l'évènement.

A cet effet, durant 3 jours, les activités se dérouleront entre défilés de mode, panels, expositions, concours et soirée de Gala. Il est également prévu la remise des brevets et une subvention de la fondation aux jeunes stylistes qui ont participé à la formation en stylisme de mode vestimentaire et entrepreneuriat axés sur trois principes : la création, la réalisation et la présentation.

Après Kinshasa, selon les organisateurs, une descente est prévue à Bukavu, où il se tiendra plusieurs activités du genre.

Cette 4ème édition aura comme thème : " Rumba et style dans la nature ". Les professionnels de l'art vestimentaire entendent lors de la tenue de cet événement, réfléchir sur comment synchroniser la musique et le vêtement.

Il y a lieu de préciser que le festival " Kinshasa Mboka Ya Masano " est un événement de la mode initié par Lydia Nsambayi, Prix Lokumu de la mode 2021, créé par l'entreprise Lydia Design et la fondation Young Molato.

Pour sa première édition, la réflexion avait tourné autour du tribalisme ; la deuxième édition autour de l'identité vestimentaire congolaise. La troisième édition se tranchera autour de l'égalité et le défi de la pandémie de Coronavirus.