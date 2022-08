Congo-Kinshasa: Dr. Daniel Kawata diagnostique le mal social congolais et en donne les pistes de solution

C'est au cours de la conférence organisée vendredi 26 août 2022, à l'occasion de la présentation de son livre intitulé : "Le Must de l'éthique pour une renaissance effective de la RDC ", dans la salle de G3 de la faculté des Sciences économiques, à l'Université Protestante au Congo, que Dr. Kawata a fait le diagnostic du mal social congolais et en a donné les pistes de solution. En effet, cette conférence a eu lieu en présence du corps académique, des étudiants et des acteurs politiques.

Dans cet ouvrage, l'auteur qualifie le mal social congolais comme étant la corruption, le vol, le mensonge, la traitrise dans les milieux politique, religieux, universitaire, professionnel... Ce mal est, pour lui, la racine du sous-développement du pays. "Nous voulons parler du mal social, ce qui entraine la non réalisation du progrès dont on a longtemps rêvé. Lorsqu'on constate un mal, on ne condamne personne.

Comment pouvons-nous le traiter ? ", s'est-il interrogé. Il en appelle à cet effet, le muntu congolais à penser sur un modèle du leadership, du concept patriote, bâtisseur de l'avenir du pays, sur la nécessité et l'importance de mieux faire en termes de réalisme.

Ce réalisme tire sa source dans le nouveau prototype de l'homme politique congolais, son style de leadership lors de l'exercice à la chose publique, tout en proscrivant un changement de paradigme politique et de l'éthique pour une renaissance effective de la République Démocratique du Congo.

Pour finir, l'auteur a indiqué que l'ouvrage est une affaire des prochains leaders utiles, prêts à repenser et à rénover nos systèmes politiques pour une renaissance effective de la RDC sur tous les plans.

Rappelons que la conférence avait réuni plusieurs personnes de différentes casquettes, dont les professeurs Andermon Meme, HEC Wim Bibi-binan, Mampunza ma miezi et Madame Marie-José Ifoko, ancienne candidate à la présidentielle de 2018.