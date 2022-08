Congo-Kinshasa: Mbonda pour combattre la mégestion et la gouvernance hasardeuse !

Déclaration lors du lancement de la Plateforme de changement " Mbonda "

Mesdames et messieurs de la presse, Chers compatriotes,

Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce beau cadre qui nous accueille en ce jour et vous remercions d'avoir répondu à notre invitation.

Nous sommes devant vous en ce jour pour vous annoncer la création, depuis le 22 juillet dernier, de la plate-forme du changement dénommée " Mbonda ", dont la Convention a été adoptée et signée à l'Hôtel Sultani.

La plateforme Mbonda regroupe en son sein plusieurs partis et regroupements politiques, les forces vives de la société civile, ainsi que les mouvements citoyens acquis au changement.

Elle s'aligne dans l'opposition politique, avec comme objectif principal : conquérir le pouvoir d'Etat par des voies démocratiques. Mbonda qui signifie " tam-tam " en lingala symbolise, dans les us et coutumes africains, un instrument pour annoncer ou alerter la population sur un évènement.

Nous combattrons, dorénavant, avec véhémence toutes les dérives qui tendent à prendre racines dans le chef des gouvernants actuels qui, au lieu d'être au service du peuple, se caractérisent de plus en plus par des actions anti-peuple.

Tout en remerciant les membres de la plateforme qui nous ont fait l'honneur de nous désigner comme Coordonnateur, très particulièrement, nos compatriotes leaders de la société civile et de mouvement citoyens qui, sans être acteurs politiques actifs, ont compris le bien-fondé de cette association d'efforts et d'intelligences pour matérialiser le vrai changement tant attendu par le peuple congolais le combat de la plateforme Mbonda :

1. Que soit stoppée, par la voie des urnes, une gouvernance hasardeuse, de tâtonnement, médiocre, de type dictatorial et sans boussole fiable, où l'ombre du passé plane sur le présent ;

2. L'exigence de la publication du calendrier électoral, conformément à la constitution pour la tenue des élections dans les délais constitutionnels, c'est-à-dire absolument en 2023 ; (avec ou sans consensus) ;

3. S'agissant de la réclamation de la population pour le départ de la force onusienne en RDC, du fait de la persistance de l'insécurité et des tueries à l'Est de la République, la plateforme MBONDA, tout en compatissant aux souffrances de nos frères et sœurs victime de ce fléau :

- Exige la levée de mesure de l'état de siège qui a montré ses insuffisances ; - Recommande aux Nations unies La requalification en tout urgence de la mission ONUSIENNE en RDC;

4. Nous exigeons l'arrêt immédiat des intimidations à l'égard des défenseurs des droits de l'homme, ainsi que le musèlement de la presse;

5. Le refus de la caporalisation de la justice de notre pays.

L'Etat de droit tant vanté s'est mué en un Etat policier, la République s'est transformée en une jungle où seule la loi du plus fort est d'application contre les faibles citoyens.

Chers compatriotes, Messieurs et dames de la presse,

Face au péril qui pèse sur notre démocratie et à l'aggravation de la misère des Congolais ainsi que la pérennisation de l'insécurité ;

Mus par la ferme volonté d'apporter des changements dans le quotidien de la population congolaise par une nouvelle gouvernance politique ;

Considérant que l'union fait la force ;

Et déterminés à assumer avec courage et abnégation le destin de notre cher et beau pays ;

Nous nous engageons à poursuivre ensemble et vigoureusement ce combat de la démocratie, dans la conjonction de nos forces, pour aboutir à une unité dynamique de nos actions citoyenne et politiques pour la conquête du pouvoir en République Démocratique du Congo avec un programme politique commun qui a pour axes fondamentaux :

§ Rompre avec le passé et refonder l'Etat inexistant ;

§ Respecter et faire respecter les lois de la République ;

§ Concourir à l'expression du suffrage par l'organisation des élections libres, transparentes, inclusives et crédibles dont les résultats reflètent le choix des électeurs, et cela dans le respect du délai constitutionnel

§ Former la conscience nationale, pour une alternative de la gouvernance qui a failli en vue de l'instauration effective de l'Etat de droit ;

§ Lutter pour la moralisation de la vie publique et contre les antivaleurs dont la transhumance politique.

Chers compatriotes,

La République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, n'a que ses fils et filles pour la défendre. Se taire face à la dilapidation de ses ressources, est une complicité coupable. Ne pas combattre la dérive dictatoriale qui s'installe, c'est faire preuve de lâcheté.

Nous allons dénoncer et combattre jusqu'à la dernière énergie toute forme de mégestion, toute gouvernance hasardeuse au détriment du peuple.

La plateforme MBONDA apporte un son nouveau, une nouvelle vision de la gouvernance de la chose publique.

Plus rien ne sera passé sous silence. La plateforme MBONDA appelle à la mobilisation de tous les congolais afin de mettre fin à cette gouvernance à travers les prochaines élections, de ne plus laisser les manettes de gestion aux personnes qui détruisent ce pays, qui volent au grand jour et s'enrichissent scandaleusement et sans vergogne.

Il est temps de nous prendre en charge, prendre conscience que ce pays nous appartient, qu'il est notre héritage à tous. Le peuple doit se choisir des dirigeants redevables qui ont le souci de son intérêt et non ceux qui n'ont que des slogans creux, qui promettent au grand jour mais, ne réalisent jamais ; qui vident les caisses de l'Etat par des détournements monstrueux ; et qui simulent de pseudo-sanctions à travers des simulacres de procès au bout desquels les accusés sortent totalement riche, blanchis et pomper en Héro.

Il est temps que tout cela cesse. Il est temps de mettre fin à la gouvernance des privilégiés, Il est temps de mettre fin à la gestion du pays en club d'amis,

Il est temps de mettre fin au partage des richesses du Congo en conseil de famille.

Il est temps de nous réveiller et de dire non à la gabegie financière ; MBONDA ELELI, MBONDA EZO BETA, TO TELEMA.

Pourquoi devons-nous accepter d'être la risée du monde à cause de dirigeants véreux et défaillants ? Dieu a doté notre pays de richesses immenses, qui doivent contribuer au bien-être de notre peuple et non être la propriété d'un groupe d'individus.

Nous invitons les compatriotes qui partagent les idéaux ici exprimés, à appuyer notre combat, enfin, de faire échec à ce régime à travers les prochaines élections de 2023. Le combat sera de longue haleine, les congolais sont prêts à le mener au prix de tous les sacrifices qu'il exigera.

Chers compatriotes,

Dès lors que nous sommes sujet de plusieurs menaces d'une certaine horde au pouvoir qui a promis la prison à tous ceux qui oseront user de leur franc parler pour dénoncer les travers du régime. Ils doivent savoir que les hommes passeront, mais le Congo restera.

Des grands leaders ont combattu pour ce pays, ils ont payé au prix de leur sang, au côté de sans voix, et leurs esprits continuent de planer sur le Congo.

Nous citons : Patrice Emery LUMUMBA, LAURENT DESIRE KABILA, ROSSY MUKENDI, THERESE KAPANGALA, CHEBEYA, MAMADOU NDALA et bien d'autres. Aujourd'hui, le fond de leur combat est bafoué, foulé aux pieds par un régime qui était censé l'honorer.

Nous disons, nous ne cèderons pas aux menaces et nous ne nous laisserons ni intimider ni museler ni embobiner, car la vérité prime toujours sur les mensonges, (les sages disent la vérité est têtue).

Nous assistons au retour en force de l'infraction " d'outrages au Chef de l'Etat ", comme au temps des grands dictateurs.

Quoi qu'il en soit, la Plateforme MBONDA continue la lutte de nos héros et nous sommes prêts à aller jusqu'au sacrifice suprême, y laisser notre vie pour la libération de tous les congolais et surtout pour les générations à venir. (Un adage dit les plus grands des hommes sont ceux qui acceptent de se sacrifier pour les autres).

Seule la lutte libère. Le peuple gagne toujours.

Que Dieu se souvienne de la République Démocratique du Congo ;

Que vive la Plateforme MBONDA, nous sommes le changement qu'attendait ce pays.

Je vous remercie.