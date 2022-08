Afrique: CHAN 2023 - Le pays prend l'option pour la qualification en battant le Tchad 2-1 à Yaoundé

Les Léopards de la RD Congo ont réalisé un pas vers la qualification au prochain Championnat d'Afrique des nations Chan Algérie 2023, en battant les Sao du Tchad 2-1, dimanche, au stade Hamadou Haidjo, à Yaoundé, au Cameroun, pour le compte du match aller des éliminatoires. Le match retour se joue dans une semaine, soit le 4 septembre, au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa.

Les hommes du coach Otis Ngoma ont commencé le match par un pressing très haut entrainant l'ouverture du score par Adam Bossu Nzale (17ème) et Philippe Kinzumbi va corser l'addition dans les dernières minutes de la première période (44ème) pour le score à 2-0. Mais à la reprise, les Sao du Tchad qui ne sont pas venus en victimes expiatoires, vont réduire la note sur penalty (50ème) par Ahmat Abderamane. A 2-1, c'est un autre match qui commence entre Tchadiens et Congolais. Otis Ngoma, a vite procédé à deux changements : Mercey Ngimbi Mvumbi et Serge Mukoko Tonombe (67ème) en remplacement respectivement de Maxy Mpia Nzengeli et de Glody Likonza. Un changement qui a permis aux Léopards de ne pas céder et maintenir le score jusqu'à la fin du match.

Au coup d'envoi, le sélectionneur national, Otis Ngoma Kondi a aligné les joueurs ci-après : Baggio Siadi Ngusia (Gardien de but et avec comme joueurs de champ : Djo Issama Mpeko (capitaine), Boka Issaka, Ikoyo Iyembe, Kevin Mondeko Zatu, Philippe Kinzumbi, Glody Likonza, Adam Bossu Nzali, Maxi Mpia Nzengeli, Zemanga Soze, et Miché Mika. Sur le banc des remplaçants : Jackson Lunanga Kyamalenyiwa (gardien de but), Peter Mutumosi Zilu, Merveille Kikasa Wamba, Jean Marc Makusu Mundele, Mercey Ngimbi Mvumbi, Ernest Luzolo Sita, Patou Ebunga Simbi, Obed Mayamba Mokiakani, Steven Ebwela, Serge Mukoko Tonombe et Jeancy Lita Demani.

Le Soudan bat le Djibouti 4-1

Avec une victoire 4-1 sur Djibouti lors du match aller du dernier tour de qualification du Championnat d'Afrique des Nations TotalEnergies (CHAN) 2022 qui se déroulera en Algérie, le Soudan a pris une sérieuse option dans la course à la qualification. A l'issue du match aller prévu du 26 au 28 août, le Soudan est vraiment la seule équipe à s'être donné les moyens d'effectuer un match retour tranquille après une large victoire à l'extérieur (4-1).

Cependant, le Mali et la RD Congo qui se sont imposés sur le même score de 2-1, ont également fait de grands pas vers la qualification au CHAN TotalEnergies 2022. Dans les autres matches, les nombreux scores étriqués relevés permettent des matches retour explosifs.

Dans l'UMOA A, le Sénégal a battu la Guinée 1 à 0, tandis que le match Guinée Bissau-Mauritanie aura lieu lundi à Nouakchott.

En WAFU B, le derby de la zone a été remporté par le Ghana 2-0 aux dépens du Nigeria. Les résultats suivants ont été enregistrés lors des autres matches, Togo-Niger : 1-0 et Côte d'Ivoire-Burkina Faso : 0-0.

A l'UNIFFAC, la RD Congo a battu le Tchad 2-1 à Yaoundé, la RCA battant le Congo sur le même score 2-1. En revanche, la Guinée équatoriale a battu le Cameroun 1-0. En Afrique de l'Est, en plus de la victoire 4-1 du Soudan sur Djibouti, il y a eu une victoire 1-0 de l'Ouganda en Tanzanie et un match nul stérile (0-0) entre l'Ethiopie et le Rwanda.

Dans la zone sud, l'Angola a remporté l'Afrique du Sud 2-0, le Malawi et le Mozambique ont fait match nul 1-1 et Madagascar a récolté une précieuse victoire à l'extérieur 1-0 au Botswana.

Dans la zone nord, qui accueillera cette édition du CHAN en Algérie, la Libye et les tenants du titre le Maroc ont déjà obtenu leur place suite au forfait de la Tunisie et de l'Egypte.