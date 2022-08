Congo-Kinshasa: Le Chef de l'Etat a rendu hommage à papa Henri Bertin Luhata Lungayo Asikumu

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté ce samedi 27 août 2022, aux obsèques de papa Henri Bertin Luhata Lungayo Asikumu, père biologique de l'apôtre Roland Dalo, père spirituel du Centre Mission Philadelphie, en la Cathédrale du Centenaire Protestant.

Fervent chrétien et attaché au Centre Missionnaire Philadelphie, Le Chef de l'Etat est allé personnellement consoler la famille éplorée. A son arrivée, le Premier citoyen congolais, a déposé une couronne des fleurs devant la dépouille de l'illustre disparu, avant de réconforter la veuve et les membres de la famille endeuillés.

Au moment des témoignages, l'un de ses collègues enseignant a loué les qualités de l'illustre disparu, en affirmant : " papa Henri Bertin Luhata était un homme intègre, humble, social et la liste n'est pas exhaustive ".

Au cours de son homélie, l'officiant du jour, le Pasteur Kally Kasenda s'est basé sur deux livres de la bible à savoir: Luc 12:13 et 1 Timothée 6:17 à 19. Il s'est également penché sur les valeurs de l'illustre disparu. Il a évoqué l'importance du travail dans la vie d'une personne.

Monsieur Henri Bertin Luhata Lungayo Asikumu, est né en 1938, fils dernier d'une famille de 9 enfants dont 7 garçons et 2 filles (tous décédé), il est fils de Monsieur Lungayo Adjadiumi Thomas (décédé depuis 1949) et de madame Ayaki Andjahaolo Hélène (décédée depuis le 2 juillet 1960). Il a perdu son père alors qu'il n'avait que 12 ans et depuis lors jusqu'à son mariage, il a vécu chez son grand frère Okitundu Dovel, père de l'actuel sénateur She Okitundu.

Papa Henri laisse une descendance de 15 petits fils et 3 arrières petits fils.

Il a terminé ses études à l'école des moniteurs de la Mission méthodiste à Wembo-Nyama et continue pour brillante carrière dans l'enseignement comme directeur d'écoles dans le réseau de l'enseignement officiel. Il fut enseignant et directeur adjoint de l'école primaire et de l'internat des garçons à la Mission Méthodiste de Lodja.

Concernant son parcours professionnel, il a enseigné à l'EP 2 Kintambo, école officielle, de 1964-1968.

Il devint directeur adjoint à l'école officielle de Requin (Matonge2/Kalamu) de 1968-1974;

Directeur titulaire à l'EP2/Gombe, Athénée de la Gombe de 1974-1975;

Directeur de l'athénée de la Gare de 1975-1978;

Il devient Directeur de l'athénée de la Gombe de 1978-2000;

Et enfin, Directeur de l'EP3 Kintambo depuis 2000 jusqu'à la fin de ses jours.

Papa Henri a rendu les loyaux services à l'état congolais en s'investissant toute sa vie à l'Education Nationale du Congo, il a ainsi formé des membres cadres de notre pays.