Congo-Kinshasa: Les Etats généraux de sports lancés à Kinsantu

Les Etats généraux de sports congolais se sont ouverts lundi, dans la cité de Mbuela Lodje, à Kinsantu, dans la province de Kongo Central, où les acteurs sportifs venus toutes les provinces et toutes les couches des différentes structures réfléchissent pour doter la RD Congo des nouvelles bases pour un bon développement du sport.

Au total, 120 délégués prennent part à ses assises qui vont durer 5 jours, soit du 29 au 03 septembre. Les sportifs congolais vont donc parler sport, en réfléchissant à haute voix sur les 6 thèmes retenus, à savoir : application et amendement de la loi sportive promulgué en 2011;politique sportive nationale et le programme national de développement du sport (2022- 2024) ; infrastructures et équipements sportifs ; formation, professionnalisation, financement et sponsorisation des sports ; stratégie relative à la promotion des sports et du fonctionnement des structures d'appuis au mouvement sportif ; et évaluation des états généraux des sports de l'année 2008.

D'après le programme, un grand nombre des participants ont foulé le sol de Mbuela Lodje depuis dimanche dans la soirée, et d'autres ont rejoint lundi matin, parce que l'ouverture des travaux a été prévu lundi à 10h. Cependant jusqu'à 16h, il n'y avait ni le Premier Ministre, ni le Ministre des Sports à Kinsantu pour l'ouverture des travaux, selon l'ACP. Les participants ont même perdu la patience.