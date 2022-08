Afrique: Laisser un héritage pour le sport et la santé

tribune

Alors que le Qatar occupera bientôt le devant de la scène sportive mondiale, l'Organisation mondiale de la Santé et le Ministère de la santé publique de ce pays poursuivent leurs efforts pour contribuer à faire de la grande fête du football, ce sport mondial par excellence, un événement phare pour la santé et la sécurité cette année, et une occasion de retenir des leçons utiles pour l'organisation de grandes manifestations sportives à l'avenir.

Prévue à Doha du 20 novembre au 18 décembre, la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ nous offre une tribune unique pour promouvoir la santé dans le monde et faire comprendre que le sport et la santé vont de pair. Ils sont indissociables et, ensemble, ils sont source de joie, de bien-être et de solidarité pour des milliards de personnes à travers le monde.

Notre partenariat pour le sport et la santé a deux grands objectifs : premièrement, collaborer avec des partenaires essentiels pour contribuer à ce que la Coupe du Monde de la FIFA 2022, la première à se tenir au Moyen-Orient, se déroule sous le signe de la santé et de la sécurité ; et deuxièmement, tirer des enseignements utiles de cette compétition et en faire profiter nos partenaires et les organisateurs d'autres grands événements sportifs.

Depuis que le partenariat a vu le jour en octobre dernier, soutenu par la FIFA et le Comité suprême pour la remise et l'héritage dans le cadre d'une campagne visant à promouvoir la santé au niveau mondial à travers le football, nous avons travaillé en étroite collaboration pour promouvoir la santé physique et le bien-être de plusieurs façons. Au titre de cette collaboration, nous avons notamment informé sur la question de la santé et de la nutrition pendant le mois sacré du ramadan, participé à la troisième édition de l'événement « De la parole aux actes : le défi de la santé pour tous » à Genève et sensibilisé aux méfaits du tabagisme lors de la Journée mondiale sans tabac.

En mettant l'accent sur l'activité physique, une alimentation saine et une bonne nutrition, la lutte antitabac, la santé mentale et la sécurité sanitaire, nous nous attachons à conseiller sur la façon de contribuer à améliorer la santé physique et mentale de toutes les personnes dans le monde grâce au sport.

Nos objectifs sont ambitieux et reposent sur trois idées maîtresses : premièrement, promouvoir la santé grâce à une collaboration stratégique avec les gouvernements et les organisations sportives, pour toucher des milliards de personnes à travers le football et d'autres sports ; deuxièmement, faire en sorte que les grands événements sportifs soient sûrs pour les supporters, les joueurs et le personnel ; et troisièmement, informer le public pour l'aider à faire des choix de vie sains.

Le partenariat tire parti de la Coupe du Monde de la FIFA de cette année pour promouvoir par le sport les bienfaits de l'activité physique pour la santé de tous en mettant au point de nouveaux outils permettant de toucher les personnes de tous âges, et en particulier les jeunes. En tant que partenaires, nous nous sommes employés, dans le cadre d'une collaboration technique, à élaborer des conseils sur des bases scientifiques pour faire prendre conscience de l'importance de l'activité physique.

L'un des principaux constats est qu'une bonne santé mentale est souvent liée à une activité physique régulière, soit un sport, soit simplement la marche et la participation à des activités physiques avec d'autres. Cette pratique peut aussi accroître le sentiment d'inclusion et d'appartenance à une communauté.

Que vous fassiez un exercice physique intense ou simplement du jardinage, chaque effort compte pour la santé du corps et de l'esprit. Pour mieux promouvoir encore une vie en bonne santé, nous insistons sur l'importance de la nutrition en montrant combien il est bénéfique de proposer des choix alimentaires sains lors des grands événements sportifs.

Dans le même ordre d'idées, lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, l'interdiction de fumer dans les stades et de commercialiser du tabac contribuera à protéger les gens contre ce produit mortel. Les bienfaits de ces mesures concourront à promouvoir et à protéger la santé des adeptes du sport lors de futures grandes manifestations sportives.

Enfin, l'une des pièces maîtresses du projet consiste à garantir la sécurité des événements sportifs en s'engageant en faveur de la sécurité sanitaire.

Qu'il s'agisse de garantir l'application de protocoles de rassemblement de masse à l'extérieur et à l'intérieur des stades ou de respecter les mesures sanitaires pour protéger les personnes contre les épidémies de maladies infectieuses, nous nous engageons à collaborer avec nos partenaires afin que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour que les événements sportifs tels que la Coupe du Monde de la FIFA se déroulent en toute sécurité.

Comme nous le savons tous, le travail d'équipe est essentiel pour réussir dans le sport. Il en va de même pour la protection et la promotion de la santé. Nous nous engageons à continuer de nous efforcer ensemble, pour la Coupe du Monde de la FIFA cette année au Qatar et par la suite, de mettre à profit le pouvoir du sport partout dans le monde pour aider les gens à mener la vie la plus saine possible.