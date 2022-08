Congo-Brazzaville: Championnats nationaux de basket - Interclub l'emporte en seniors hommes

Après avoir gagné le championnat de Brazzaville, l'Interclub a ajouté un nouveau trophée à son palmarès en remportant le titre national le 28 août au gymnase Maxime- Matsima face aux Blacks Lions de Pointe-Noire. Menée à la mi-temps (22-23), cette équipe a inversé la tendance à la reprise pour s'imposer finalement (53-38). Blacks Lions n'a pas à rougir de sa prestation. Le club ponténégrin a longtemps contesté la suprématie d'Interclub au cours de cette finale. Les deux équipes étaient à égalité (9-9) au premier quart-temps avant que les Blacks Lions ne prennent l'avantage à la mi-temps. L'Interclub a trouvé les clés de la réussite en dominant son adversaire d'abord 39-31 au troisième quart- temps puis finir le travail au dernier.

" C'est une victoire de plus pour moi. Cela ne fait qu'augmenter mon palmarès et je suis très fier. La différence, c'est notre banc de touche. Il est bien fourni. Blacks Lions, je l'ai étudiée au mois de décembre. C'est une très bonne équipe qui a de jeunes joueurs qui sont très efficaces pour le jeu intérieur. Mais quand on les pousse à des changements, elle présente des faiblesses. Et nous avons exploité leur point faible. Nous savions que cela devrait être difficile. On savait aussi bien que c'est à la deuxième mi-temps qu'on allait faire la différence.

Nous avons essayé de faire une injonction entre les jeunes et les anciens. Après nous avons misé sur l'expérience ", a commenté Benjamin Bouzanga, l'entraîneur d'Interclub. Le podium des seniors messieurs a été complété par AS La Grandeur de Brazzaville.

Chez les dames, Brazza basketball a été sacrée championne devant l'Interclub au terme d'une finale qui s'est soldée en queue de poisson. L'Inter a quitté l'aire de jeu. ECB de Brazzaville a occupé la troisième place. Chez les juniors et les cadets, Avenir du rail a dicté sa loi. AVR a remporté la coupe devant CPGOS et BBS de Pointe-Noire. Il a réédité la même performance chez les cadets devant AS Otohô de Brazzaville et CPGOS de Pointe-Noire.

Des distinctions individuelles ont été attribuées à la fin de la compétition. Interclub de Nkayi a reçu le prix du fair-play. Obali de l'AS Otohô est le meilleur marqueur des cadets avec 97 points. Kodi d'AVR l'a imité chez les juniors avec 86 points. Makangila d'ECB s'est illustrée chez les seniors dames avec 75 points puis Kibozi d'Inter a reçu le même prix chez les seniors hommes avec 70 points.

Mizère Moungondo, le deuxième vice-président de la Fédération congolaise de basketball (Fécoket) a, au nom du président empêché, demandé aux ligues de lancer leurs activités dès octobre pour que les 39e championnats nationaux seniors se tiennent en juillet 2023 à Pointe-Noire et en août pour les cadets et juniors dans une ville qui sera désignée dès l'ouverture de la nouvelle saison sportive pour permettre, selon lui, aux basketteurs de la partie septentrionale du pays de pouvoir participer.

" Nous renouerons avec la Coupe du Congo six ans après dans la 12e édition qui va regrouper les équipes finalistes des coupes de la ville de Brazzaville et de Pointe-Noire en seniors hommes en décembre à Pointe-Noire ", a déclaré le deuxième vice- président de la Fécoket. Les regards de la Fécoket, a-t-il précisé, sont désormais tournés vers la restructuration des ligues de Brazzaville, du Niari, de la Bouenza et de la Lékoumou après celle de la Sangha, Cuvette et Pointe-Noire.

Le directeur des activités sportives a salué l'esprit de fair-play qui a regné au cours de cette compétition. Selon lui, la prestation des basketteurs a inspiré et fait rêver le public, donnant ainsi la preuve que le basketball vit au Congo." Le but de l'olympisme étant de mettre le sport au service du développement harmonieux de l'humanité en vue de promouvoir une société pacifique soucieuse de préserver la dignité humaine. Le rendez- vous est pris à la 39e édition, mais le travail devrait commencer dès maintenant en vue d'atteindre les objectifs escomptés ", a déclaré Gin Clore Samba-Samba.