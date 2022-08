Congo-Brazzaville: Aménagement du territoire - Démarrage de l'atelier de revisitation du cadre organique

Placés sur le thème : "Avoir une administration forte et compétitive à travers la réforme du ministère de l'Aménagement du territoire", les travaux de la retraite de revisitation du cadre et structures organiques du Secrétariat général à l'Aménagement du territoire et celui de la Fonction publique se sont ouverts, depuis le 29 août, dans la salle polyvalente de l'hôtel Hirode à Matadi au Kingo central.

La cérémonie d'ouverture de ces travaux a été faite par le conseiller chargé du développement, représentant personnel du gouverneur de province. Dans son mot, le représentant de l'exécutif provincial a appelé les participants à plus d'assiduité durant les travaux. " C'est ici l'occasion pour moi d'appeler tous les participants à cette retraite à travailler dur pendant les quatre jours de ces assises. Cette réforme tant de l'administration publique que celle de l'aménagement du territoire va aider la République démocratique du Congo à s'offrir un document important constituant non seulement un soubassement mais aussi un guide en cette matière ", a-t-il indiqué.

Bien avant, le secrétaire général à l'Aménagement du territoire, Jean- Pierre Khonde Wa Masinga est revenu sur les raisons de la revisitation du cadre organique de l'aménagement du territoire notamment celles de contrôler de manière permanente l'espace national, de la recherche des moyens financiers, la conception et l'élaboration des projets de politique et des stratégies en matière d'Aménagement du territoire .

Il a, par ailleurs, plaidé pour le renforcement des capacités des agents et cadres dudit ministère. "Il est donc important à la suite de la revisitation du cadre et structures organiques de renforcer les capacités institutionnelles et du personnel de l'administration de l'aménagement du territoire en vue de la réalisation sans faille des missions spécifiques confiées au ministère de l'Aménagement du territoire par le gouvernement..." Pour sa part, la secrétaire général à la Fonction publique, Émilie Mabiza, a invité les participants à ces travaux de donner le meilleur d'eux-mêmes pour une bonne réforme de ce secteur. Notons que la clôture de cette retraite organisée par le Secrétariat général à l'Aménagement du territoire interviendra le jeudi 1er septembre.