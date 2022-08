Congo-Brazzaville: Droits de l'homme - Impliquer les communautés dans l'épanouissement des enfants défavorisés

L'Association les Amis des enfants (AAE) a organisé le 27 août à Brazzaville, en partenariat avec Legal Empowerment Fund (LEF), un atelier de concertation avec les chefs de quartiers des arrondissements 4 Moungali, 5 Ouenzé, 6 Talangaï et 9 Djiri sur la mise en œuvre du Projet d'appui aux dispositions juridiques de l'épanouissement social des enfants défavorisés (Padjesed).

Financé par le Fonds des droits humains mondiaux à travers le LEF, ce projet vise à sensibiliser les autorités de base à identifier et recenser les différents cas d'enfants défavorisés dans leurs entités administratives respectives. Le but étant de trouver des voies et moyens pour offrir à cette catégorie sociale de l'aide nécessaire pour son épanouissement, notamment sa réinsertion scolaire. Il s'agissait aussi de créer une synergie entre l'AAE et les responsables locaux afin d'identifier et de recenser des cas d'enfants apatrides en vue de la régularisation de leur situation.

Les chefs de quartiers de ces quatre arrondissements de Brazzaville qui ont participé à cet atelier, en présence du directeur de la protection légale de l'enfance, Patrick Landry Bitseké Ondzoli, et des chefs de circonscriptions d'action sociale de Moungali, Ouenzé, Talangaï et Djiri, ont suivi trois communications.

Il s'agit, entre autres, de l'explication de la notion " Enfant défavorisé " par le président de l'AAE, Ciani Quevai Yoka. Il s'est, en effet, référé à l'article 13 de la loi Potignon (loi n°4-2010 du 14 juin 2010) qui donne un certain nombre de droits à l'enfant. " Tant que ces droits ne sont pas acquis à l'enfant, il est considéré comme défavorisé ", a-t-il résumé.

Exposant sur " L'épanouissement social d'un enfant ", Josias Tambwe Louhouma a rappelé des dispositions qui devraient être accomplies pour montrer que l'enfant est épanoui. Il s'agit notamment de l'éducation, de la santé, d'un cadre social entouré des soins et d'affections familiales ou de son entourage. Des éléments contenus dans les articles 24 et 27 de la Convention internationale sur les droits de l'enfant.

L'exposé sur " Le mécanisme communautaire pour l'épanouissement social de l'enfant " a permis à Michel Carel Tsendou de rappeler le rôle que doivent jouer les parents, les ONG, les services techniques sociaux, les leaders d'opinion, les éducateurs. Ces derniers doivent, a-t-il dit, s'impliquer à protéger l'enfant et à travailler en synergie pour venir au secours des orphelins et enfants vulnérables. Pour illustrer ses arguments, il a présenté la bande dessinée conçue par l'AAE intitulée : " Enfant d'avenir " (tome II), où il est question d'un mineur très talentueux au football élevé dans un foyer monoparental et désespéré. Mais, ce dernier a bénéficié d'un appui d'une tierce personne qui n'était pas son parent. De l'autre côté, une adolescente qui a bénéficié d'un hébergement venant d'une autre famille que la sienne alors que sa situation sociale est médiocre. L'orateur a, à la fin de sa communication, invité toutes les composantes à s'investir et à s'impliquer massivement pour faire épanouir l'enfant égaré.

De leur côté, les chefs de quartiers ont soumis aux organisateurs les différents problèmes qui entravent leur travail, à savoir le manque de subventions, l'indifférence des parents et l'insécurité. L'AAE a salué cette bravoure et encouragé le travail que réalisent les autorités de base dans la résolution des conflits dans les quartiers. " Vu qu'il existe des enfants non scolarisés apatrides (pas d'acte de naissance), enfants commerçants, enfants de la rue, maltraités, ces chefs locaux doivent en informer l'AAE. Celle-ci, de son côté, contactera les partenaires et les bailleurs de fonds pour venir apporter de solutions palliatives à ces problèmes qui entravent l'avenir de l'enfant ", a conclu le président de l'AAE, Ciani Quevai Yoka.

Notons qu'au cours de cette séance de concertation, la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989 et la loi Potignon ainsi que la bande dessinée " Enfant d'avenir "(tome II) ont été distribuées aux participants et aux invités.