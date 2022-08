Congo-Kinshasa: Portrait - Nicolas Kazadi marque des points

Le peuple congolais n'a jamais été aussi bien servi depuis l'avènement de Nicolas Kazadi à la tête du Ministère des finances. Cet intellectuel de haut vol, titulaire d'un diplôme de troisième cycle en économie, maitrise parfaitement les méandres du cadre macroéconomique congolais comme en témoignent ses innombrables interventions salutaires destinées à accroitre les recettes publiques.

Son parcours professionnel en dit long sur son potentiel intellectuel dans un pays astreint à la résilience qui a besoin des intelligences pour booster son économie. De la Banque centrale du Congo qui porte encore les stigmates de son savoir-faire jusqu'à son départ en 1995 au Ministère des Finances où il œuvra comme conseiller économique et financier, Nicolas Kazadi a toujours été au cœur des initiatives, ou mieux des stratégies révolutionnaires censées implémenter le mode de gestion pour plus d'efficacité.

Autrefois membre de la Cellule technique pour la réforme monétaire en 1997, il a été d'un apport conséquent dans la synergie mise en place pour concevoir et mettre en œuvre la réforme monétaire du nouveau Congo sous Laurent Désiré Kabila. La Banque africaine de développement ainsi que le Programme des Nations unies pour le développement ont également bénéficié des services de celui qui, à la faveur du changement intervenu au sommet de l'Etat, tient depuis le 12 avril 2021, les rênes du Ministère des finances.

Ambassadeur itinérant du président Félix Tshisekedi avant sa nomination et membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, il est sans nul doute l'un des meilleurs Warriors au sein du gouvernement Sama Lukonde, tant ses initiatives salvatrices ne se comptent plus. Dès sa prise de fonction, il s'est fixé trois priorités pour l'année 2022 en matière de mobilisation des recettes publiques dont l'accroissement des recettes par les régies financières. Son implication dans ce créneau a poussé ces structures étatiques à dépasser largement leurs prévisions semestrielles en atteignant 1021 milliards de francs congolais, soit 119% par rapport aux assignations.

Grâce à sa perspicacité, le Fonds monétaire international, qui avait tourné le dos à la RDC à la suite de la gabegie financière, lui a finalement tendu son accolade et s'est engagé à financer pour trois ans le programme économique du gouvernement. Sous Nicolas Kazadi, le pays a obtenu de l'Union européenne un accompagnement financier dans les réformes économiques et financières engagées par l'administration Tshisekedi. Les Etats-Unis ont, par ailleurs, consenti à soutenir la lutte contre la corruption et la Belgique a offert sa collaboration dans le domaine fiscal longtemps en proie au coulage des recettes.

Comme quoi la présence de ce warrior dans l'équipe gouvernementale fait du bien à la République qui réapprend à améliorer la qualité de la dépense et à promouvoir la transparence dans la gestion des finances publiques susceptible de restaurer la confiance entre les Congolais et le leadership national qu'incarne le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. " Aux grands hommes, la patrie reconnaissante ", dit-on.