Congo-Kinshasa: Ville de Kinshasa - Guy Loando Mboyo dénonce les accusations portées sur sa personne

La rumeur sur le remplacement du gouverneur Ngobila à la tête de la ville de Kinshasa par le ministre d'Etat à l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando Mboyo, est devenue virale dans les réseaux sociaux. Pour couper court à cette informations mensongère, Me Guy Loando Mboyo vient de réagir à travers une mise au point faite par son directeur de cabinet, Me Patience Bondonga Boluku.

Dans cette réplique, Me Guy Loando apporte un démenti à la rumeur selon laquelle il remplacerait l'actuel gouverneur de la ville province de Kinshasa et renouvelle sa loyauté au chef de l'Etat, Félix Tshisekedi. Guy Loando Mboyo, peut-on lire sur cette mise point, demeure au service de la République et n'entend en aucun cas, au regard du rôle moteur du ministère dont il a la lourde charge dans la matérialisation du programme du gouvernement, tomber dans la distraction des détracteurs.

C'est dire que le sujet évoqué, poursuit le document, dans le journal "Les nouvelles du soir" paru le dimanche 28 août 2022 est une recette mal préparée, mieux ratée, dès lors que la complicité reste de mise entre les acteurs institutionnels, aussi bien les exécutifs provinciaux à l'instar du gouverneur de la ville de Kinshasa que des membres du gouvernement central, dans la matérialisation de la vision du chef de l'Etat, Félix -Antoine Tshisekedi Tshilombo.