Cote d'Ivoire: Lutte contre le Sida- La Directrice pays de l'Onusida chez la Première Dame

La Première Dame Dominique Ouattara a reçu en audience le Dr Brigitte Quenum, Directrice Pays de l’Onusida, ce mardi 30 août 2022, à son cabinet de Cocody. Les échanges entre l’épouse du Chef de l’Etat et son hôte ont porté sur l’engagement de la Première Dame en tant qu’Ambassadeur spécial de l’Onusida, mais aussi, sur la fin de la mission en Côte d’Ivoire du Dr Brigitte Quenum. A-t-on appris des services de son cabinet.

« Je suis venue rendre visite à Madame la Première Dame pour lui indiquer que je suis en fin de mission et c’était important pour moi de la rencontrer parce qu’elle est l’Ambassadeur Spécial de l’Onusida pour l’élimination de la transmission mère-enfant du VIH et la promotion du traitement du Sida pédiatrique. Elle a significativement contribué à faire avancer l'agenda de l'élimination de la transmission mère enfant du Vih et à l'amélioration des indicateurs de la couverture du traitement chez les enfants en Côte d’Ivoire. Nous avons fait le bilan de toutes les activités réalisées avec son soutien et sous son parrainage, je l'ai remercié pour son engagement constant et lui ai demandé de continuer à nous appuyer en tant d’Ambassadeur spécial de l’Onusida. »

Aussi, ajoute les sources, à sa sortie d’audience le Dr Quenum a dit : « saisi l'opportunité pour l'informer du lancement de l’alliance mondiale contre le Sida pédiatrique et aborder avec elle les chantiers prioritaires tels que l'éducation des filles. Avec son fonds de soutien aux micro-projets pour les femmes de Côte d'Ivoire, elle contribue à réduire les vulnérabilités des femmes, à renforcer leur autonomisation économique et contribue ainsi à mettre fin au Vih en réduisant les inégalités qui font le lit du VIH/sida. Nous avons encore besoin de son soutien qui reste très précieux »

Notons que Dr Quenum est médecin de santé publique. Elle travaille depuis plus de 17 ans à Onusi, occupant diverses fonctions au niveau régional et au siège. Elle avait notamment pour responsabilité de coordonner l’agenda Vih/Sida dans les pays francophones, y compris dans le cadre de l’initiative avec les villes pour accélérer la riposte au sida, le plaidoyer politique et la mobilisation de partenariats, notamment avec l'Organisation internationale de la francophonie et l’Union européenne.

Légende photo : le Dr Brigitte Quenum, Directrice Pays de l’Onusida à sa sortie d’audience avec la Première Dame, Dominique Ouattara