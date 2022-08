Cote d'Ivoire: La transaction de cession d'actions à SBNA West Africa, n'a pas été annulée

Aussitôt après le bruissement sur le marché, Confidentiel Afrique dans la quête de vérité a pu glaner ça et là auprès de sources autorisées des détails de cette opération. Selon des informations de Confidentiel Afrique, SBNA n'a reçu aucune notification de la part de la CGRAE relative à l'annulation de la transaction de cession d'actions. Cette transaction commente notre source proche du dossier est encadrée par des accords dûment signés et qui sont toujours en cours d'exécution par les parties.

Dans nos investigations, il a été précisé qu'en l'état actuel de la transaction, on parle d'un " block trade ", en d'autres termes, une transaction sur un volume d'actions important et dont l'exécution est encadrée par des accords privés, selon des termes qui diffèrent d'un achat-vente d'actions classique entre petits porteurs. " En l'espèce, SBNA et la CGRAE ont réalisé une étape par le transfert de propriété des actions, étape qui précède le règlement dont les modalité sont définies dans les accords privés signés et confidentiels " glisse la source. Quid de la SGI qui est intervenue dans le pipe-line ? La SGI ciblée n'est pas celle qui a exécuté l'opération d'achat- vente enregistrée et reflétée sur le bulletin officiel de la cote de la BRVM soutiennent mordicus nos sources.

In fine, compte tenu du caractère innovant et impactant à plus-value, la structuration de cette transaction permet à la CGRAE de trouver une issue positive au projet d'acquisition majoritaire d'Oragroup qu'elle avait entamée en 2018, et qui s'est soldé par un échec, laissant l'institution propriétaire d'actions qui ne répondaient plus à sa stratégie suite à l'échec du rachat majoritaire.