Sénégal: BRVM - Légère remontée des transactions boursières à la fin de la séance de cotation de ce 30 août 2022.

Au terme de la séance de cotation de ce mardi 30 août 2022 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), les transactions opérées ont connu une légère remontée de plus de 470 millions de FCFA.

La valeur totale des transactions s'est ainsi établie à 470,620 millions de FCFA contre 303,937millions la veille, soit une augmentation de 166,683 millions de FCFA.

Au niveau des valeurs, le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (plus 6,90% à 6200 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 5,61% à 5 650 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (plus 4,28% à 6 2190 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 2,33% à 1 100 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d'Electricité Côte d'Ivoire (plus 2,05% à 2 245 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 7,41% à 750 FCFA), Crown Siem Côte d'Ivoire (moins 4,03% à 715 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 3,48% à 100 000 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (moins 3,47% à 1 250 FCFA) et Palm Côte d'Ivoire (moins 2,57% à 11 200 FCFA).

La capitalisation boursière du marché des actions a fini la journée de cotation en baisse de 12,839 milliards, se situant à 6189,930 milliards de FCFA contre 6202,769 milliards de FCFA le 29 août 2022.

Celle du marché obligataire est aussi en forte hausse de 144,801 milliards, passant de 8054,630 milliards de FCFA la veille à 8199,431 milliards de FCFA ce 30 août 2022.

L'indice composite (indice général de la Bourse) est en baisse de 0,21% à 205,63 points contre 206,06 points précédemment. Quant à l'indice BRVM 10(indice des 10 valeurs phares), il a enregistré une hausse de 0,15% à 164,08 points contre 164,33 points la veille.