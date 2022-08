Afrique: VTT l Swiss Epic - Kimberley Lecourt et Vera Looser remportent la dernière étape et prennent la troisième place au classement général final

Nouvelle prestation de choix pour Kimberley Lecourt de Billot. La vététiste mauricienne associée à la Namibienne Vera Looser, a pris la troisième place du classement général final du Swiss Epic, course en binôme qui comprenait cinq étapes. Cerise sur le gâteau : le tandem a remporté la dernière étape le samedi 20 août à Davos.

L'équipe Infiniti Insure/Rare Street Coffee de Lecourt et Looser a bien débuté sa course en prenant la deuxième place de la première étape à Arosa. Les Allemandes Bettina Janas et Adelheid Morath s'étaient imposées comme elles allaient le faire lors des trois étapes subséquentes pour ne jamais quitter la première place du classement général.

Mais par la suite, la Mauricienne et la Namibienne allaient connaître quelques soucis mécaniques et des chutes qui leur ont fait perdre une place pour se retrouver troisièmes au général. Au terme des cinq jours de course, Kimberley et Vera prennent donc la troisième place avec un temps combiné de 21 heures 24 minutes et 26 secondes pour les 359 km et 11,700 mètres de dénivelé positif, soit à 36 minutes et 10 secondes des lauréates allemandes et 15 minutes et 34 secondes du binôme composé de la Suissesse Janina Wüst et de l'Italienne Debora Piana.

Kimberley est, en tout cas, très satisfaite de la performance réalisée en terre suisse. "Le Swiss Epic est renommée pour être une des plus dures des courses à étapes de VTT marathon au monde", dira, d'entrée de jeu la vététiste mauricienne établie en Afrique du Sud.

Et ce même si le résultat aurait pu être meilleur. "On aurait pu faire mieux définitivement mais sur l'étape 4, on a eu un gros problème mécanique avec mon AXS gearing qui a cessé de fonctionner à 25 km de l'arrivée. C'était du au temps : il faisait très froid, il pleuvait et le parcours était très boueux. Nous avons perdu plus de 20 minutes sur cette étape là. Du fait que nous avons gagné la 5e étape, on aurait fini à la deuxième place au général si on avait pas eu ce problème. Et puis, Vera a chuté trois fois sur les cinq jours de course. Lors de l'étape que nous avons gagnée, j'ai même eu une panne de roue arrière", relate notre interlocutrice.

Parlant de la victoire dans l'ultime étape, Kimberley dira que : "Gagner une étape était le rêve. C'est vraiment des adversaires de haut niveau que nous avions face à nous. Donc gagner face à elles était vraiment incroyable. Et puis nous étions vraiment au top ce jour-là sur le vélo. On a tout donné du fait qu'on avait perdu tellement de temps la veille. On s'était dit que l'on avait rien à perdre. Donc, dès le départ, on a essayé de partir. Et bref, ça a marché !"

Kimberley qui est de retour en Afrique du Sud aura quelques jours pour se reposer avant de prendre part à une nouvelle épreuve de très haut niveau : le Cape Pioneer Trek lors duquel elle sera associée à Teresa Ralph. Cette course en étapes (un prologue et six étapes) qui se déroulera du 4 au 10 septembre rapporte, tout comme le Swiss Epic, des points au classement UCI. Il sera donc très important pour notre compatriote de réaliser le meilleur résultat possible.