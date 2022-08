Madagascar: CENI - Trois millions de personnes à inscrire dans la liste électorale

À l'approche du début des travaux de recensement des électeurs pour la refonte totale de la liste des électeurs et du registre électoral, la CENI a terminé, hier, au Novotel Alarobia, la série d'ateliers provinciaux portant sur la présentation de son Plan de Travail Pluriannuel (PTP) et de la méthodologie de la refonte.

Lors de son discours d'ouverture, le président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Arsène Dama Andrianarisedo Retaf, a déclaré qu'environ trois millions de personnes sont à inscrire pour la première fois dans la liste électorale. En effet, le dernier recensement est estimé à 10 750 000 personnes, or l'on estime qu'il devrait y avoir 13 500 000 électeurs.

Selon le président de la Céni, " ce sont des personnes qui n'ont jamais eu de carte d'identité nationale ou qui l'ont acquise récemment ". " D'autres par contre possèdent une carte d'identité nationale mais elles n'ont jamais été inscrites sur la liste lors des révisions annuelles ", a-t-il précisé lors de l'atelier de consultations consacré à la refonte de la liste électorale, lequel s'est tenu à Alarobia ce mardi. Cette refonte rentre notamment dans le cadre de la loi organique n°2018-008 du 11 mai 2018 relative au régime général des élections et des référendums et en son article 11 et 43, refonte tous les 10 ans. Or la dernière refonte remonte en 2012. Soit ainsi 10 ans exactement.

Visite des ménages. Selon les explications de cet organe indépendant, la majorité des personnes jamais inscrites sont celles qui n'ont jamais reçu de carte d'identité nationale de leur vie ou n'ont pas d'acte de naissance. Afin de faciliter leur inscription dans la liste électorale, la CENI prévoit de mettre en place des guichets uniques de délivrance d'actes de naissance et de cartes d'identité nationale durant les opérations de refonte. Des campagnes de jugements supplétifs seront aussi menées pour délivrer des actes de naissance.

" Les cartes d'identité leur seront remises puis elles seront directement inscrites sur la liste électorale " explique toujours le président de la CENI. Concernant les procédés d'enrôlement des électeurs, ils se présentent comme suit : visite des ménages (01/10/2022-31/12/2022), inscription à la demande auprès du fokontany, inscription des nouveaux titulaires de carte d'identité en âge de voter. Faut-il souligner que l'arrêtage provisoire des listes électorales est le 02 mars 2023 et la clôture définitive le 29 mai 2023. Quant à la consolidation et la mise en place du registre électoral national, elle aura lieu le 30 mai 2023.

Observateurs. À qui devait profiter ces nouveaux électeurs ? C'est la question que se posent les observateurs en faisant les calculs et en se référant aux résultats de la dernière présidentielle. Le nombre d'inscrits lors au deuxième tour de la dernière présidentielle est de 9 913 599 avec 4 767 392 votants. Les deux challengers, Andry Rajoelina et Marc Ravalomanana ont obtenu respectivement 2 586 938 voix, c'est-à-dire 55,66% de suffrages exprimés et 2 060 847 voix, c'est-à-dire 44,34%. Avec une différence de 526 091 voix. Avec les 3 000 000 nouvellement inscrits, même dès le premier tour cela devrait profiter à des candidats.

Mais est-ce également dans les règles de l'art ? Cependant la CENI a pour vision d´établir un " processus électoral bien organisé, fiable et inclusif, garant de l'apaisement ". Pour en revenir à l'atelier d'hier, des représentants des organisations de la société civile, les organisations religieuses, les médias ainsi que les démembrements de la CENI y ont participé. Ils ont évalué les stratégies et émis des suggestions durant les travaux de groupe.