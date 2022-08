Ile Maurice: Agression de Reza Uteem aux élections municipales en 2015 - La charge rayée en cour

Le procès intenté contre Muhammad Jaunbocus a été rayé en cour, hier. Il était provisoirement accusé d'agression du député Reza Uteem pendant la campagne des élections municipales en 2015.

L'époux de l'ex-ministre Roubina Jadoo Jaunbocus était représenté par Me Raouf Gulbul. Ce dernier avait déposé une motion selon laquelle son client n'avait pas été confronté aux charges qui lui étaient reprochées.

Contacté, Me Raouf Gulbul nous a expliqué qu'il a gagné ce procès sur un point de droit. "Il y avait une faille du côté de la police de Pope Hennessy qui avait enquêté dans cette affaire. Le point révélé en cour, c'est que la défense de mon client n'avait pas été prise et de même que pour Kaviraj Veerasamy." L'avocat ajoute que cela aurait privé son client d'un procès juste et équitable. La magistrate Seebaluck, en cour de district de Port-Louis Sud, a donné son jugement en se basant sur cet argument. "L'acte d'accusation a été rayé."

Les faits remontent au 10 juin 2015. Deux groupes adverses se croisent et une dispute éclate. Reza Uteem, député du MMM, et Jenito Seedoo, qui était lord-maire, se seraient fait agresser par un groupe d'individus près de l'église St-Anne, à Tranquebar. Le député du MMM avait alors porté plainte contre ses agresseurs. Et, dans sa plainte, il avait dévoilé les noms de Muhammad Muhadjir Jaunbocus et Kaviraj Veerasamy, qui était lui défendu par Me Zaid Jaunbocus.

Reza Uteem n'a pas souhaité faire de commentaire, nous affirmant qu'il n'avait pas pris connaissance du jugement.