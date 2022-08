Congo-Kinshasa: ''Un député national touche 21.000 USD par mois", dénonce Martin Fayulu

Au cours d'un message adressé au peuple congolais, ce mardi 30 août, l'opposant Martin Fayulu se dit " profondément indigné d'apprendre que la rémunération des députés nationaux s'élève depuis janvier 2022 à 21 000 dollars par mois, en violation flagrante de la loi budgétaire. "

Les députés de la RDC sont " mieux rémunérés que ceux des pays riches comme la France et les USA. Il est établi que depuis janvier 2022, un député national touche 21.000 $ par mois. C'est de la corruption à grande échelle. J'exige la démission du bureau de l'Assemblée nationale ", écrit le président de l'Engagement citoyen pour le développement (ECIDE) sur son compte Tweeter.

Martin Fayulu dit ne pas comprendre que, dans un pays comme la RDC, " où 70% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour, un député soit rémunéré 15 fois plus qu'un professeur d'université, 30 fois plus qu'un médecin et 200 fois plus qu'un huissier de la Fonction publique. "

A travers ce même message, il s'interroge : " Comment peut-on expliquer qu'un pays en guerre, et où les médecins et les professeurs d'universités sont en grève, puisse augmenter de plus de 100% le salaire de ses députés nationaux ? "

Pour lui, il s'agit bel et bien de la " corruption à grande échelle, gabegie et pillage éhonté des finances publiques de la part d'un pouvoir usurpateur en quête désespérée de légitimité interne. "