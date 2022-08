Gabon: PDG - Henri Paul Nanh Bioghe en tournée politique de proximité

C'est dans le cadre de la mise en œuvre de la note d'orientation numéro 000019 du Secrétariat général du Parti Démocratique Gabonais (PDG), sous l'impulsion de leur président ,Ali Bongo, que le membre du bureau politique Henri Paul Nanh Bioghe a initié une tournée politique de proximité dans le deuxième arrondissement de la commune de Libreville 1er siège.L' objectif fixé est d'avoir des échanges francs et fraternels avec la base.

Commencée il y a un plus de deux semaines, le membre du bureau politique Henri Paul Nanh Bioghe a clos sa tournée politique de proximité dans le premier siège du 2ème arrondissement de Libreville. Une tournée politique qu'il a initié conformément aux orientations du directoire de de leur parti. formation politique qui voudrait que chaque leader ou cadre du parti soit un peu plus proche des populations, afin de mieux préparer les échéances politiques futures, notamment la présidentielle 2023.

À chaque étape de ses visites, le membre du bureau politique n'a pas manqué de rappeler aux pdegistes et à ceux qui sont encore septiques, de croire à la politique et à la vision de leur chef du parti et par ailleurs, président de la République gabonaise, qui veut continuer à faire du Gabon, un pays, où il faut prôner les valeurs de solidarité et de partage. La ferveur militante et des populations étaient au rendez-vous partout où il est passé.

Les populations de ce siège n'ont pas pas manqué de saluer le geste d'humilité et de grandeur d'esprit du membre du bureau politique. Tout en lui promettant d'être derrière lui pour soutenir et mettre en œuvre la politique et la vision de leur président du parti Ali Bongo palpable sur le terrain. La cordialité et la convivialité ont couronné cette tournée politique de proximité