Algérie: Saison estivale - Des enfants autistes en camps d'été

Alger — Un groupe d'enfants autistes a bénéficié d'un programme de camps d'été initié par plusieurs secteurs concernés par la prise en charge psychopédagogique et l'accompagnement de cette catégorie.

Dans une déclaration à la presse, le représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports, Farid Bouzid a précisé que le ministère avait lancé cette initiative en coordination avec les ministères de la Solidarité nationale, de la Santé, du Tourisme outre l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance (ONPPE) et des associations activant dans le domaine.

Le programme de ce camps d'été comprend diverses activités et jeux d'enfants, a-t-il ajouté, faisant savoir que des initiatives similaires seront organisées en faveur des enfants aux besoins spécifiques.

Et d'ajouter que ces enfants étaient accompagnés de psychologues et spécialistes des secteurs de la Santé et de la Solidarité dans l'objectif de leur garantir une prise en charge de qualité. L'initiative vise à renforcer l'intégration de cette frange dans la société, a-t-il expliqué.

Dans ce contexte, le complexe des Sables d'or de Zéralda (Alger) a organisée, en coordination avec les secteurs concernés, une sortie à la plage avec au programme différentes activités et jeux.