Algérie: Reprise de l'activité culturelle et artistique à compter du 1er septembre

Alger — Le ministère de la Culture et des Arts a annoncé, mardi dans un communiqué, la reprise, le 1er septembre prochain, des activités culturelles et artistiques à l'échelle nationale, suspendues en solidarité avec les familles des victimes et les blessés des feux de forêt qu'ont connus plusieurs wilayas dernièrement.

"Suite à la décision portant suspension et report de l'ensemble des manifestations culturelles et artistiques en signe de solidarité avec les familles des victimes et les blessés des feux de forêt qu'ont connus plusieurs wilayas dernièrement, le ministère de la Culture et des Arts annonce la reprise des activités culturelles et artistiques sur l'ensemble du territoire national à compter du 1er septembre prochain ", précise la même source.

Les incendies avaient fait, selon un bilan de la Protection civile, rappelle-t-on, 37 morts et 183 blessés.