Afrique: Le président al Sisi accorde un terrain pour la construction de l'hôpital pédiatrique "Bambino Gesù" au Caire

Le Caire — Il s'agira du premier hôpital pédiatrique africain portant le nom de l'Enfant Jésus. Il appartiendra à l'Église catholique copte. Elle garantira des soins de santé aux enfants et aux femmes enceintes, dans un pays où les taux de natalité élevés sont malheureusement encore marqués par une forte incidence de la mortalité néonatale. Il se dressera sur un terrain offert en concession par le président égyptien Abdel Fattah al Sisi. Il s'agit de l'établissement de santé promu par l'Association de l'Enfant Jésus du Caire, une organisation caritative présidée et animée par le prêtre copte catholique Yoannis Lahzi Gaid, membre du Haut Comité pour la fraternité humaine et ancien secrétaire personnel du pape François.

L'association Bambino Gesù, dont le siège est au Caire, opère en Égypte par l'intermédiaire de la Human Fraternity Foundation, une organisation qui s'engage à soutenir des projets sociaux et d'assistance en faveur des couches les plus pauvres de la population.

Les deux organismes s'inspirent de l'esprit et des suggestions concrètes exprimées dans le Document sur " la fraternité humaine pour la paix mondiale et la coexistence commune ", signé le 4 février 2019 à Abu Dhabi par le pape François et le cheikh Ahmed al Tayyeb, grand imam d'al Azhar.

C'est le président égyptien al Sisi qui a ordonné l'attribution du terrain sur lequel sera construit le nouvel établissement de santé. Le terrain donné en concession est situé dans la grande zone urbaine du Caire, dans la zone où la "nouvelle capitale administrative" est en cours de construction. Elle accueillera environ 5 millions d'habitants dans la première phase d'urbanisation (lorsque le projet sera achevé, la nouvelle agglomération urbaine devrait accueillir environ 7 millions d'Égyptiens).

La signature des contrats qui permettront le début concret des travaux - confirment des sources locales à l'Agence Fides - est attendue dans les prochains jours. Des représentants de la société qui dirige les plans de développement urbain de la capitale administrative ont rencontré les promoteurs du projet le 21 août dernier.

À cette occasion, le terrain faisant l'objet de la concession gouvernementale a été identifié et une inspection a également été effectuée dans la zone où le futur établissement de santé sera construit . Outre le père Lahzi Gaid, d'autres membres de la Fondation Fraternité humaine ont participé à la réunion, comme le docteur Hala Mustafa Zayed - ancien ministre égyptien de la santé - et Pietro Luigi Ronaldo Donato, président de l'hôpital italien du Caire.

Au cours de la rencontre, le prêtre et l'ancien ministre ont exprimé leur gratitude au président al Sisi, qui, avec la concession du terrain, a "manifesté concrètement son appréciation" des objectifs caritatifs et à fort impact social poursuivis par l'association Bambino Gesù du Caire. Le patriarche copte catholique Ibrahim Isaac Sidrak a également exprimé sa gratitude au président de la République al Sisi pour avoir accordé le terrain pour cet important projet promu au profit des enfants malades.

Au niveau sanitaire, l'hôpital Bambino Gesù du Caire sera lancé en profitant de l'étroite collaboration avec l'hôpital pour enfants Bambino Gesù de Rome, un hôpital appartenant au Saint-Siège et reconnu comme la plus grande polyclinique pédiatrique et le plus grand centre de recherche d'Europe. Grâce à la connexion avec l'hôpital Bambino Gesù de Rome et à la contribution de médecins et d'ingénieurs italiens et égyptiens, le nouvel hôpital sera en mesure d'offrir aux mères et aux enfants des niveaux de soins conformes aux dernières normes scientifiques. Le personnel médical et infirmier aura accès à un équipement médical de pointe.