Niger: Vivre dans la dignité et la liberté - Centre d'été pour enfants aveugles à la mission de Dosso

Dosso — " Tout le monde était présent à l'appel, les enfants et les membres de la famille ", raconte à l'Agence Fides le Père Raphael Casamayor, prêtre de la Société des Missions Africaines au Niger, à propos de quelques initiatives estivales organisées pour les enfants aveugles de la mission de Dosso. "Le but n'était pas seulement de leur faire passer du temps, mais de leur offrir une formation adéquate pour leurs besoins les plus fondamentaux : apprendre quelque chose ensemble qui pourrait les aider dans leur autonomie", explique le missionnaire. "Un aveugle vit dans l'obscurité, mais cela ne signifie pas qu'il doit dépendre des autres en permanence, il peut faire un effort supplémentaire pour développer sa mobilité et même apprendre un métier".

Le projet, rendu possible grâce à l'association Zankey Annuura, a été lancé le 18 juillet. "C'était la première fois qu'une telle chose se faisait à Dosso, après une longue période de réflexion et de préparation. Les motos-taxis ont récupéré les enfants très tôt et nous nous sommes retrouvés dans ce qui était autrefois une bibliothèque de la mission catholique, avec de grandes salles qui répondaient à nos besoins. Après une petite collation, les activités ont commencé par des exercices de mobilité qui ont duré toute la matinée et ont été repris l'après-midi, après le déjeuner.

Les filles ont été divisées en deux groupes autour de quelques tables où un enseignant leur a distribué des aiguilles et des pelotes en leur expliquant comment tricoter tandis que les enfants, dans un espace adjacent, étaient occupés à créer de belles chaises multicolores, en essayant de recouvrir les espaces vides des cadres de chaise en métal avec quelques fils en plastique.

" Le maire de Dosso a également participé à certaines des activités, accompagnant les enfants qui s'exerçaient à utiliser les cannes blanches typiques des aveugles pour marcher, reconnaître les objets, s'orienter dans la ville et traverser les rues, en levant leur canne bien visible pour les piétons et les conducteurs.

"Nous avons été ravis de voir le maire accompagné de notre groupe expliquer aux automobilistes la signification d'une canne blanche levée et leur obligation de s'arrêter. Il nous a dit que ce geste devrait être intégré dans le code de la route et qu'il sensibiliserait les auto-écoles."

Casamayor a lancé un appel aux institutions, demandant au gouvernement d'investir dans l'éducation des personnes handicapées sans discrimination. "Vivre dans la dignité et la liberté est l'objectif fondamental que nous voulons pour nos jeunes. Ces personnes, qui sont certainement les plus défavorisées et marginalisées de ce pays, méritent d'occuper une place digne et respectée dans la société."