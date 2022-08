Togo: "Un amour indissoluble pour la croix" - 70 ans de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame de l'Église du Togo

Lomé — " Ce jubilé doit représenter pour vous un moment de réflexion sur votre fidélité aux engagements que, personnellement et communautairement, vous avez pris devant l'Eglise ", a exhorté Mgr Nicodème Barrigah-Benissan, Archevêque de Lomé, à l'occasion du 70ème anniversaire de la fondation de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame de l'Eglise (NDE) du Togo. S'adressant aux religieuses présentes à l'événement, célébré dans l'église Saints Pierre et Paul de Noépé, l'archevêque les a exhortées au pardon mutuel, à la réconciliation et au renforcement de l'amour mutuel ; "un amour qui se donne, un amour qui vit pour les autres, un amour indissoluble pour la croix".

Dans son homélie, Mgr Barrigah a brièvement rappelé l'histoire de la fondation de cet institut pour femmes autochtones. Il a été fondé le 15 août 1952 par le missionnaire français Monseigneur Joseph Strebler, de la Société des Missions Africaines (SMA), premier archevêque de Lomé, en mission au Togo de 1937 à 1962. Après la fondation de l'institut, précédemment appelé Congrégation des Petites Servantes des Saints Cœurs de Jésus et de Marie de Lomé, Mgr. Strebler, qui suit la formation et la promotion du clergé togolais, souhaite avoir à ses côtés le jeune prêtre Robert Casimir Tonyui Dosseh-Anyron, premier archevêque togolais de Lomé, qui prendra plus tard sa place lors de sa consécration le 10 juin 1962, dans la cathédrale du Sacré-Cœur de Jésus.

L'Ordinaire de l'Archidiocèse de Lomé a rappelé le sens de la célébration jubilaire qui, au-delà des événements festifs auxquels elle a donné lieu, est avant tout une célébration spirituelle : une action de grâce et de réconciliation, de pardon, de renouvellement de l'alliance avec Dieu, pour réparer les relations brisées. Outre le clergé local, l'événement a vu la participation des autorités civiles et traditionnelles, des religieux, des laïcs, des parents, des amis et des bienfaiteurs. L'Institut NDE compte désormais plus de 200 femmes religieuses au Togo.