Gabon: Koula-Moutou/Les jeunes édifiés sur l'impact des réseaux sociaux

"L'impact des réseaux sociaux sur la jeunesse" a fait l'objet des échanges entre les jeunes de la ville de Koula-Moutou-Moutou et le panel constitué du Docteur Eunice Okili, du pédagogue Romaric Ouandzi et du Député Blaise Louembé. En sa qualité de Membre du Comité Permanent du Bureau Politique, l'Honorable Blaise Louembé a répondu favorablement à l'appel des jeunes koulois qui ont soif de connaissances et de savoir. Ces derniers ont été édifiés sur les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux.

Les jeunes, pour la plupart membres du Parti démocratique gabonais, étaient à l'écoute des explications sur le thème relatif à l'"impact des réseaux sociaux sur la jeunesse". Beaucoup d'entre eux ont pris des notes et ont bien compris le bien fondé de cet outil de communication. Tout le monde ou presque l'utilise. Les conférenciers ont montré à quel point les réseaux sociaux permettent d'échanger les informations en toute liberté. C'est ce qui sans doute a amené le Docteur Eunice Okili, Romaric Ouandzi et Blaise Louembé à davantage édifier la jeunesse sur les effets positifs et négatifs des réseaux sociaux.

Le Docteur Eunice Okili, médecin de formation, a entretenu les jeunes sur les grosses précoces, les dangers de l'abus de l'alcool et d'autres drogues qui peuvent avoir des conséquences regrettables. Elle a précisé que l'ivresse expose à beaucoup d'autres maux, comme le viol, les agressions, la dépression et bien d'autres...

"L'abus de ces stupéfiants, peuvent ôter l'humanité chez ceux qui les consommateurs" a relevé la paneliste, tout en appelant aux parents à plus de dialogue avec leurs enfants. La sensibilisation pour elle, doit être de mise pour l'équilibre de la société.

Romaric Ouandzi, enseignant de formation, représentant le DAP s'est focalisé sur les violences en milieu scolaire : violences verbale et psychologique surtout. "On se bat pour rendre l'école attrayante, attirante afin que les apprenants sortent de là instruits, capables d'apporter leurs pierres pour bâtir, developper le Gabon de main" lâche t-il.

Le pédagogue a expliqué que les causes de la prolifération des violences en milieu scolaire sont nombreuses. Ces causes entraînent des conséquences parfois malheureuses, déplorables pour ceux ou celles qui en sont victimes. Leurs auteurs ne sont loin d'être épargnés. Pour l'enseignant, il faut continuer à sensibiliser la jeunesse, inculquer les valeurs, les vertus admises par la société.

Le Député Blaise Louembé quant à lui, croit que les réseaux sociaux sont une opportunité pour les jeunes de s'exprimer, de prendre en compte les connaissances intellectuelles illimités des plates formes de ces canaux de communication et pouvoir developper leurs propres valeurs humaines.

Il a d'ailleurs affirmé qu'il a été amené à partager ses connaissances avec les jeunes du Parti démocratique gabonais." J'ai pu édifier les jeunes sur l'impact positif et négatif des réseaux sociaux sur leur comportement. Je me suis attardé beaucoup plus sur les impacts négatifs en montrant que ces impacts négatifs peuvent être positivés au profit de chacun"a t-il souligné.

Les jeunes de la commune de Koula-Moutou sortent de cette rencontre du rendez-vous du donner et du recevoir, satisfaits. Ils souhaitent que ce genre de conférence se fasse de temps en temps pour, non seulement impacter les uns et les autres, mais surtout, amener les jeunes à être plus responsables.