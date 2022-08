Togo: Cyclisme / Togo - Un geste de générosité de l'Association Milé Novissi, à l'adresse de la fédération nationale

L'équipe nationale de cyclisme du Togo qui prépare sa participation au tour international cycliste de la Côte d'Ivoire a de quoi être beaucoup plus rasséréné, dans ses préparatifs. La fédération de la discipline a reçu un coup de main composé d'équipements, de la part de l'Association Milé Novissi.

Cet appui reçu en prélude à la compétition qui se prépare, ne pouvait pas mieux tomber. Les généreux donateurs ont dû patienter dans leur envie de générosité, pour enfin saisir le bon moment:

" Nous avons reçu les cartons d'équipements sportifs que nous offrons aujourd'hui, avant l'avènement de la Covid-19. À cause de la pandémie, on n'a pas pu le faire en raison de la suspension des activités. Pour que cela tombe en de bonnes mains, nous avons attendu la reprise des activités et de constater que les fédérations sportives travaillent effectivement, avant de leur remettre les lots d'équipements ", a révélé Charles Panou.

Ce bon moment coïncident avec la participation du Togo à une compétition internationale, réjouit doublement le représentant de l'Association Milé Novissi. Il dévoile également les autres actions menées :

" La Fédération Togolaise de Cyclisme fait du très bon boulot. Avec le nouveau bureau exécutif, beaucoup de choses se sont améliorées. Nous avons aussi décidé à travers ce don, d'apporter notre contribution pour une motivation accrue des jeunes coureurs à plus d'ardeur et d'abnégation dans le travail. Toujours dans cette logique, nous avions remis jeudi dernier, un gros lot de matériels d'équipements sportifs à la mairie de Kpalimé puisqu'il y a un bon travail qui se fait là-bas aussi. "

Bien soulagé par la réception de ces dons, le président de la Fédération Togolaise de Cyclisme, Kpodo Koffi, dit toute sa satisfaction :

" Nous sommes à la veille d'un grand tour cycliste international. Ce don est pour nous, une source de motivation et d'encouragements surtout pour nos coureurs. Ça va forcément les motiver. Nous avons un besoin criard de matériels à la FTC. Ce geste de l'association Milé Novissi vient nous réconforter. Sincèrement, merci au donateur " s'enthousiasme-t-il.

Étaient également présents à la cérémonie de remise, les cyclistes togolais. Parmi eux, Saliou Mohamed. Il dit également sa joie, après la réception de ces dons:

" On est tous en joie mes équipiers et moi. Les mots me manquent pour exprimer ma joie. Avec ce matériel, la motivation que nous avons avant de quitter Lomé pour rallier Abidjan, est montée d'un cran. Nous promettons de revenir de cette compétition, avec au moins une étape gagnée. On est top pour représenter notre pays. "

Le Togo présentera six coureurs sur le Tour Cycliste de la Côte d'Ivoire, qui se court du 04 au 10 septembre 2022.