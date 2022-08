Algérie: Feux de forêts - Une campagne nationale de sensibilisation lancée depuis Tébessa

La campagne nationale de sensibilisation pour lutter contre les feux de forêts a été lancée mardi depuis la wilaya de Tébessa à l'initiative de l'Observatoire national de la société civile (ONSC) en partenariat avec la direction générale de la protection civile et en collaboration avec plusieurs secteurs concernés et le mouvement associatif.

Le coup d'envoi de cette campagne lancée depuis le siège de la wilaya avec une large participation de tous les secteurs dont la gendarmerie et la sûreté nationales, la protection civile, la conservation des forêts, le secteur des ressources en eau, les services agricoles, le croissant rouge algérien (CRA), les scouts musulmans algériens (SMA) et plusieurs associations, a été supervisé par la représentante du ONSC, Mme Zouleikha Khouli et le chef de l'exécutif local Mohamed El Baraka Dahadj.

Dans une déclaration à la presse, Mme Zouleikha Khouli a indiqué que l'ONSC considéré comme un partenaire a opté pour l'organisation de cette campagne nationale de sensibilisation devant touché les 58 wilayas du pays pour protéger le capital forestier des incendies notamment le temps des canicules et après les derniers incendies qu'on connu plusieurs wilayas notamment El Tarf et Souk-Ahras causant la mort de plusieurs personnes.

Pour sa part, le Conservateur des forêts de la wilaya de Tébessa, Mohamed Adjib Louadj a fait état de 40 incendies déclarés depuis début juin à aujourd'hui (mardi) causant la destruction de plus de 410 hectares, représentant une régression comparativement à l'année précédente.

Le même responsable a indiqué que les autorités locales ont pris toutes les mesures nécessaires et ont mobilisé tous les moyens humains et matériels pour stopper les incendies et réduire les dégâts humains et matériels avant le lancement des opérations de reboisement pour valoriser le capital forestier.