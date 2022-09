Congo-Brazzaville: Jeunesse - Une formation sur la culture de la non-violence en préparation

Prélude à la formation qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la délinquance juvénile pour favoriser la réinsertion de la couche sociale touchée par ce fléau, le haut-commissaire à la Justice restaurative, Adolphe Mbou-Maba, a échangé avec les jeunes de la Sangha, des Plateaux, après l'avoir fait avec ceux de Brazzaville et de Pointe-Noire.

La formation sur la culture de la non-violence aura lieu dans un futur proche en faveur de la jeunesse congolaise. Mais avant, le haut-commissaire à la Justice restaurative, au Traitement et à la Prévention de la délinquance juvénile, Adolphe Mbou-Maba, a tenu à rencontrer les délinquants de la Sangha et des Plateaux pour les écouter et les conscientiser. " Pour changer les mentalités de ces jeunes à travers des actions socio-éducatives, il faut les écouter puis définir les moyens d'actions pour les amener à la culture de la non-violence ", a-t-il déclaré lors de l'échange avec les jeunes de Ouesso, il y a quelques jours. Adolphe Mbou-Maba a fait le même exercice à Gamboma dans le département des Plateaux. En janvier et en février derniers, il l'a effectué à Brazzaville et à Pointe-Noire.

Le maire de Ouesso, Armel Sidobe, a reconnu que le comportement de certains jeunes devient une préoccupation majeure. " Il est impérieux d'agir ", a-t-il déclaré, saluant l'initiative du haut-commissariat à la Justice restaurative, au Traitement et à la Prévention de la délinquance juvénile.

Partout, les jeunes délinquants ont posé quasiment les mêmes problèmes à l'occasion de ces rencontres citoyennes. " Nous voulons du travail. Nous sommes prêts à nous convertir si notre situation est améliorée ", disent-ils. Ces jeunes justifient leurs actes déviants par la misère, le chômage, l'oisiveté... Pourtant certains d'entre eux sont mineurs et font preuve de délinquance en milieu scolaire, entre autres.

Conscient de ce qu'il n'y a pas d'avenir prospère dans une politique ambitieuse d'encadrement de la jeunesse, le gouvernement continue de jouer sa partition en la matière, selon le haut-commissaire à la Justice restaurative, au Traitement et à la Prévention de la délinquance juvénile.

" La lutte contre la délinquance juvénile est une affaire de tous : pouvoirs publics, familles, société civile, l'Eglise... ", a rappelé Adolphe Mbou Maba lors des réunions techniques avec les autorités locales, les représentants des confessions religieuses, les chefs de quartiers des départements visités dans le cadre de la préparation de la formation sur la culture de la non-violence.

Les informations recueillies à travers les échanges avec les délinquants et les autorités locales dans différents départements permettront non seulement d'orienter le contenu de la formation sur la culture de la non-violence qui est en préparation, mais aussi et surtout d'élaborer et de mettre en œuvre la stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance juvénile dans le pays.