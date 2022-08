Afrique: Immigration - Les réfugiés souhaitent leur intégration au pays

Les réfugiés et demandeurs d'asile en République du Congo ont tenu une assemblée générale extraordinaire, le 30 août, à Brazzaville à l'issue de laquelle ils ont souhaité leur intégration sociale dans le pays d'accueil. La Convention de 1951 et son protocole de 1967 ainsi que la Convention de 1951 offrent un cadre juridique favorable à l'intégration des réfugiés au Congo, pays d'accueil. Ces personnes ayant séjourné pendant des années en terre congolaise sont pour la plupart des ressortissants de la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, l'Angola et du Rwanda.

Les réfugiés et demandeurs d'asile au Congo ont plaidé pour leur prise en charge effective dans le cadre du projet Lisungi, un système de protection sociale mis en place par le gouvernement du Congo dont les bénéficiaires devraient être uniquement des nationaux mais qui s'étend jusqu'aux réfugiés depuis plusieurs années.

Selon le président de la communauté nationale de ces réfugiés, Achille Honoré Kobossina, dans le département de la Likouala le projet Lisungi n'a pris en compte qu'une partie des réfugiés.

" Nombreux souffrent. Réfugiés et demandeurs d'asile n'obtiennent pas régulièrement leurs aides sociales. Nous avons besoin d'être traités par rapport aux conventions internationales ratifiées par le Congo ", a-t-il indiqué.

A propos de Lisungui,, l'un des représentants de ce projet a annoncé que dès la perception du sixième financement additionnel qui est en cours, plus de quatre mille ménages sont éligibles aux Transferts monétaires conditionnés (TMC) et plus de huit mille ménages éligibles aux Transferts activités génératrices de revenus (Agr).

Evaluant la situation des partenaires, la communauté nationale des réfugiés et demandeurs d'asile au Congo a déploré la disparition de certains dossiers d'enregistrement au niveau du Comité national d'assistance aux réfugiés (CNAR), les rejets de titres de réfugiés sans collaborer avec la communauté. . En plus, il n'y a pas d'accompagnement du titre de séjour.

Ces réfugiés et demandeurs d'asile en République du Congo reprochent à Terre sans frontières les retards pour la réception des malades, ceci occasionne la mort de certains. Leurs ordonnances ne sont pas exonérées et pas assez de produits pharmaceutiques.

Par ailleurs, ils souhaitent que le HCR et le CNAR communiquent les données statistiques de réinstallation des réfugiés.

Encadré

Selon les données d'une récente table ronde sur l'intégration locale des réfugiés en République du Congo, actuellement il y a 120.000 réfugiés originaires de la province de l'équateur en RDC et depuis 2013, plus de 28.000 en provenance de la RCA. A ce jour, il y a 4000 demandeurs d'asile de la RCA, 10.000 réfugiés et demandeurs d'asile de la RDC, plus de 1000 réfugiés et demandeurs d'asile du Rwanda.

Les satatistiques de 2008 et 2009

- Au total, 26 000 réfugiés et demandeurs d'asile bénéficient d'une protection internationale et d'une assistance matérielle.

- 15 000 réfugiés originaires de la RDC sont rapatriés d'ici à la fin de l'année 2009 ; ils sont transportés jusqu'à leurs communes d'origine, où ils bénéficient d'une aide à la réintégration.

- Toutes les victimes de violences sexuelles et sexistes bénéficient d'un accompagnement psychosocial et de soins médicaux.

- Tous les enfants réfugiés éligibles sont inscrits dans des écoles primaires et la scolarisation des jeunes filles dans le cycle secondaire a atteint 40% d'ici à la fin de l'année 2009.