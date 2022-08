Sénégal: Grand prix du chef de l'Etat pour l'innovation numérique - La deuxième édition officiellement lancée

Le ministre de l'Economie numérique et de des Télécommunications, Yankhoba Diattara, a procédé, ce mardi 30 août, au lancement officiel de la deuxième édition du Grand prix du chef de l'Etat pour l'innovation numérique.

Le jury sera présidé par le professeur Moussa Lô, directeur de l'Université virtuelle du Sénégal (UVS). Le ministre a lancé un appel aux jeunes et femmes porteurs de projets à participer massivement à ce concours.

L'objectif de ce Grand Prix était de récompenser les projets et start-up qui contribuent de par leur innovation dans le digital à améliorer la vie des sénégalais. Le lauréat du Grand prix obtiendra la somme de 30 millions de francs CFA. Le vainqueur du Prix dédié aux femmes et celui spécial recevront chacun la somme de 15 millions de francs CFA.

Le ministre a assuré que les réformes vont s'accélérer afin de permettre au secteur privé local d'exploiter pleinement le potentiel et les opportunités offerts par le développement du numérique. Il ajoute que la première édition du Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique 2020, couplée à la seconde édition du Forum du Numérique, avait permis de mettre en exergue les projets numériques qui, de par leur innovation et leur impact, contribuent fortement à améliorer la vie des sénégalais et à assurer la résilience et la relance des différents secteurs de l'économie nationale.

" Le bilan de l'Edition 2020 nous a démontré l'impact que ce Prix a sur la promotion et le développement des jeunes entrepreneurs, aussi bien pour les lauréats que les finalistes. C'est une formidable vitrine de la créativité et du génie sénégalais. A ce titre, je voudrais inviter les startups du Numérique, les jeunes et femmes porteurs de projets, à participer massivement à ce Concours ", a-t-il plaidé.