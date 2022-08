Congo-Kinshasa: EcoNews - " La bombe Fayulu sur les 21.000 USD des députés par mois : tous rejoignent finalement Delly Sesanga

La presse congolaise revient ce matin sur l'annonce de Martin Fayulu sur les émoluments des députés nationaux de la RDC. Le président du parti politique Engagement citoyen pour le développement (ECIDé), les députés nationaux percevraient depuis le mois de janvier de cette année une rémunération mensuelle de 21.000 USD, soit, selon lui, 15 fois plus qu'un professeur d'université, 30 fois plus qu'un médecin et 200 fois plus qu'un huissier de la Fonction publique, rapporte Econews.

Selon le tri hebdomadaire, Martin Fayulu est très remonté et s'attaque aux députés nationaux qu'il considère comme " les mieux rémunérés du monde " et note que les déclarations de Martin Fayulu, ont eu l'effet d'une bombe dans la classe politique.

Le tabloïd fait rappelle les déclarations de Martin Fayulu ont l'avantage d'embrayer le combat que continue à mener Delly Sesanga, élu national de Luiza, sur la réduction du train de vie de l'Etat.

" Comment peut-on expliquer qu'un pays en guerre et où les médecins et les professeurs d'universités sont en grève puisse augmenter de plus de 100% les émoluments de ses députés nationaux ? ", s'interroge Congo Nouveau qui reprend les propos de Martin Fayulu.

Pour le tabloïd, il s'agit là des inégalités sociales. Le peuple a donc affaire à des jouisseurs invisibles qui bénéficient des sommes exorbitants de l'État sans laisser des traces, conclut le tri hebdomadaire.

L'Avenir pour sa part estime qu'avec cette déclaration, " Martin Fayulu tape à côté ".

" Ni plus ni moins, il s'agit d'une affirmation gratuite, aux conséquences gravissimes, dont l'objectif est de susciter la colère de la population, surtout des enseignants à quelques jours de la rentrée des classes ", argumente le journal.

Fayulu, sait jouer avec la corde sensible des Congolais, l'amélioration de leurs conditions de vie, pour démontrer à la face du monde que les Congolais ont un Gouvernement qui ne s'occupe guère de sa population, mais qui se permet de gonfler les salaires des parlementaires, conclut le quotidien.

Ce communiqué de Martin Fayulu a suscité la réaction du Collectif des députés nationaux de 26 provinces qui constate avec un profond regret la calomnie et la diffamation contre les élus du peuple dans cette déclaration de Martin Fayulu, note La tempête des Tropiques. Ce regroupement note que l'émolument du député national est resté inchangé depuis 2021, ajoute le quotidien.